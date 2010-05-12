Ув’язнення Тимошенко ускладнить відносини з ЄС

Ув’язнення найпопулярнішого нині лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО ускладнить відносини з Європейським Союзом, частина країн якого сприйме це як доказ, що з Україною не варто співпрацювати.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Він не виключив, що нова українська влада, сформована силами Партії регіонів, лідер якої Віктор ЯНУКОВИЧ виграв у Ю.ТИМОШЕНКО вибори Президента в лютому цього року, наважиться на ув’язнення лідера опозиції.

Експерт зауважив, що навіть у Польщі колишній глава уряду Ярослав КАЧИНСЬКИЙ намагався добитися тюремного ув’язнення для свого екс-партнера по урядовій коаліції віце-прем`єра Анджея ЛЕППЕРА.

„В Україні ЯНУКОВИЧА я б цього (ув’язнення ТИМОШЕНКО) не виключав”, - сказав він.

Експерт звернув увагу, що таку можливість підтверджують останні повідомлення з України про обмеження громадських свобод, зокрема, запровадження цензури в ЗМІ та блокування участі людей у мітингах опозиції.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ сказав, що держави Європейського Союзу критикуватимуть ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО, якщо це станеться, але реальний вплив на відносини з Україною залежатиме від того, хто переважить у дискусії лідерів 27 держав європейського об`єднання.

"Для багатьох людей в ЄС це абсолютний доказ, що з Україною не варто співпрацювати", - зауважив експерт.

Серед можливих реальних санкцій Євросоюзу експерт назвав сповільнення переговорів про створення зони вільної торгівлі з Україною, про запровадження безвізового режиму, а також замороження програм допомоги українській владі.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ також не виключив, що насправді заяви Ю.ТИМОШЕНКО про намагання влади посадити її в тюрму є лише політичною грою.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, що В.ЯНУКОВИЧ дав доручення Генеральній прокуратурі знайти будь-які підстави для її ув’язнення.

Лідер БЮТ назвала звинувачення Генпрокуратури, яка поновила закриту в 2005 році кримінальну справу проти неї за організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України, безпідставними й звинуватила владу в політичних репресіях.

Наступного понеділка, 17 травня, слідчий Генпрокуратури допитає Ю.ТИМОШЕНКО та обере для неї міру запобіжного заходу.