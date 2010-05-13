У Запоріжжі пройде XVIII Міжнародна виставка «Машинобудування. Металургія 2010»

З 18 по 21 травня в Запоріжжі, в найбільшому виставковому центрі південного сходу України «Козак-Палац», пройде XVIII Міжнародна спеціалізована виставка «Машинобудування. Металургія 2010».

Виставка організована Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Міністерства промислової політики України, Української асоціації підприємств чорної металургії, Українського НДІ технологій машинобудування.

Запорізька виставка «Машинобудування. Металургія» - одна з найбільших профільних виставок в Україні, щорічно представляє новинки вітчизняних підприємств і представників зарубіжних компаній, зайнятих в сферах машинобудування, енергетики, металургії, високих технологій. Щорічно виставку відвідують тисячі фахівців з України, СНД, Східної та Центральної Європи.

Цього року учасниками виставки стануть близько 200 підприємств з 14 держав: України, Росії, Білорусі, Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії, Туреччини, Латвії, Литви, США, Японії, Словаччини та Італії, що представляють повний спектр сучасних технологій, розробок, матеріалів і послуг сучасної індустрії. Експозиційна площа перевищить 5000 кв. м.

Плідній роботі сприятиме ціла низка супровідних заходів – семінарів, круглих столів, презентацій.

18 травня о 12.30 відбудеться презентація нового російсько-українського проекту з виробництва першого в Україні бульдозера Б-10М і підписання угоди про техніко-економічну співпрацю між ТОВ «ЧТЗ-Уралтрак» (м. Челябінськ, Росія) і ЧМПКП «Ассоль» (м. Васильевка, Запорізька область, Україна).

18 травня о 15.00 пройде конференція «Нові технології в металургії і машинобудуванні», організована Національною металургійна академією України.

Відбудуться семінари-презентації компаній-експонентів виставки:

19 травня о 10.30 семінар «Теорія і практика зважування», організатори: НПП «Техноваги», м. Львів, НВО «Безмен», м. Запоріжжя, Держспоживстандарт України.

20 травня о 10.00 семінар «Підвищення ефективності конструкторсько-технологічної підготовки виробництва (КТПВ)», організатор - ТОВ «АСКОН – КР», м. Київ, і о 14.00 - семінар «Ефективність застосування СОЖ Shell в машинобудуванні», організатор - ТОВ «Донбас Пром Ойл», м. Донецьк.

Виставка традиційно стане місцем зустрічі і обміну досвідом управлінців, бізнесменів, учених, провідних фахівців представлених напрямків. Метою виставки є сприяння розвитку галузей промисловості, залучення інвестицій у вітчизняну економіку, впровадження новітніх технологій та інноваційного шляху розвитку українського промислового сектора.

Виставка працюватиме у виставковому центрі «Козак-Палац» (вул. Перемоги, 70-б) за графіком: 18 травня о 12.00 церемонія офіційного відкриття, 18, 19, 20 травня - з 10.00 до 18.00, 21 травня - з 10.00 до 15.00.

Оргкомітет виставки «Машинобудування. Металургія - 2010»

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