Верховна Рада проведе слухання з економічних реформ

Верховна Рада України у вересні поточного року проведе парламентські слухання на тему: "Економічні реформи: реальність і очікування українського бізнесу".

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови проголосували 369 народних депутатів з 428 зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент доручив Кабінету міністрів України підготувати і подати до Верховної Ради необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо парламентських слухань для їх вручення народним депутатам.

При цьому Комітет ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва повинен внести проект рекомендацій парламентських слухань і здійснити необхідні заходи щодо організації і методичного забезпечення їх проведення.