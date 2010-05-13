Кабмін скоротить удвічі список ліцензованих видів діяльності

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримав ініціативу Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва щодо істотного скорочення списку ліцензованих видів діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, на засіданні Кабінету міністрів 12 травня М.АЗАРОВ доручив відповідним міністерствам і відомствам до 17 травня сформулювати пропозиції, за рахунок чого можна вдвічі скоротити кількість ліцензованих видів діяльності.

«Якщо до 17 травня це не буде зроблено, М.АЗАРОВ пообіцяв самостійно визначити, на які види діяльності буде анульоване ліцензування», – наголошується в повідомленні прес-служби Держкомпідприємництва.

Уряд уже доручав міністерствам і відомствам проаналізувати розроблений комітетом законопроект, який передбачає скорочення кількості видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, на 40%, і розробити власні пропозиції до нього. Утім, за інформацією прес-служби комітету, жодне відомство так і не погодило проект закону.

За даними комітету, на сьогодні в Україні ліцензується 78 видів діяльності і 2250 видів робіт (тільки в будівництві з 2008 року ліцензується майже 700 видів робіт, зокрема клеєння шпалер, фарбування стін).

Видачу ліцензій здійснюють 44 органи державної влади, Рада міністрів АРК, 24 обласні державні адміністрації і міські держадміністрації Києва і Севастополя.

У багатьох міжнародних рейтингах за рівнем адміністративного тиску Україна істотно відстає від країн – лідерів економічного зростання.