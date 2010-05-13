ГОЛОВНЕ на 13 травня

Хроніка подій

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Влада: Кабмін підписав контракт з Trout Cacheris, PLLC на проведення аудиту діяльності уряду Тимошенко

Уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, з компанією підписана угода про проведення комплексного аудиту державних фінансів за період діяльності Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО. Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Як зазначається в повідомленні, компанія Trout Cacheris, PLLC має серйозну репутацію і досвід роботи у резонансних кримінальних справах, що стосуються фінансової діяльності державних органів різних країн. Згідно з контрактом, компанія несе повну відповідальність за слідчу роботу, виконану під час аудиту. Керівник компанії Плато КАЧЕРІС і Боб ТРАУТ – колишні прокурори Департаменту юстиції США з бездоганною репутацією, наголошується в повідомленні.

П.КАЧЕРІС має найвищий рівень допуску від уряду США, оскільки виконував юридичну роботу для розвідувальних органів.

Б.ТРАУТ був заступником незалежного прокурора з розслідування стосовно міністра торгівлі США Рона БРАУНА, а зараз веде розслідування звинувачення в корупції стосовно мера Вашингтона Адріана ФЕНТІ.

У повідомленні також зазначається, що у компанії Trout Cacheris, PLLC не було і немає жодних комерційних інтересів в Україні, жодних зв`язків з політичною і діловою елітою України, що гарантує повну незаангажованість розслідування.

«Таким чином, спроба так званої української опозиції наперед, до підписання угоди з компанією Trout Cacheris, дискредитувати майбутніх аудиторів свідчить про серйозний переляк, проте призведе лише до даремного використання грошей, оскільки висловлювати сумніви в бездоганній репутації Trout Cacheris, PLLC для юридичного співтовариства просто смішно», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою №334 від 5 травня ц.р. визначив аудитором ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. й I кварталі 2010 р. компанію “Trout Cacheris, PLLC” (м. Вашингтон).

Згідно з документом, закупівля послуг з проведення аудиту здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника без узгодження з Міністерством економіки. Попередня оплата послуг з проведення аудиту здійснюється в розмірі, який не перевищує 40% їх вартості.

Водночас, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що діючий уряд залучає до аудиту діяльності своїх попередників компанію, яка ніколи не займалася аудиторською діяльністю.

Законодавство: Рада у вересні проведе парламентські слухання щодо економічних реформ

Верховна Рада України у вересні 2010 року проведе парламентські слухання на тему "Економічні реформи: реальність та очікування українського бізнесу".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 369 народних депутатів з 428 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент дорчив Кабінету міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо питання парламентських слухань для їхнього вручення народним депутатам.

При цьому Комітет ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва має внести проект рекомендацій парламентських слухань та здійснити необхідні заходи з організації і методичного забезпечення їхнього проведення.

Бюджет: Азаров не виключає подальшого скорочення витрат держбюджету-2010

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає подальшого скорочення витрат державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на сесії загальних зборів НАН України.

Прем`єр-міністр зазначив, що бюджет, який було ухвалено в Україні на 2010 рік, досить складний для виконання і має підстави для критики.

«Бюджет дуже важкий, і не просто важкий – бюджет дуже важкий. Після тієї вакханалії, що була минулого року, коли дефіцит бюджету був близько 16% або навіть більше 16%, ми його звели до 5% - у три рази. Представляєте, в три рази зменшили дефіцит бюджету. Можна критикувати цей бюджет як завгодно. І я б перший його розбив, перебуваючи в опозиції, в пух і прах. Тому що він не виділяє необхідних ресурсів на те, на це, на п’яте-десяте. Але він не може виділяти, тому що для нас на першому місці стоїть завдання підйому економіки. І тому ми максимально скоротили всі витрати, які можна було скоротити, і далі скорочуватимемо. І сконцентрували ресурси на вирішальних, на наш погляд, напрямах», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України одним голосуванням – в першому читанні і в цілому – ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Фінанси: Фонд гарантування вкладів у квітні скоротився на 27% Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у квітні 2010 року скоротився більш ніж на 27%, або 1,051 млрд. грн., і станом на 1 травня ц.р. становив 2,792 млрд. грн.

Згідно з повідомленням фонду, кількість його учасників минулого місяця не змінилася і на 1 травня ц.р. становила 170, тимчасових учасників – 4 банки.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році становили більш як 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з Держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено більш як 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідовуваних комерційних банків.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2010 року становитиме 4,303 млрд. грн.

Підзвітність Нацбанку Верховній Раді та уряду щодо доходів і витрат не суперечить Конституції – КСУ

Підзвітність Національного банку України Верховній Раді і уряду щодо його доходів і витрат не суперечить Конституції.

Таке рішення було ухвалене Конституційним судом України (КСУ) 11 травня 2010 року і обнародуване сьогодні у справі щодо конституційності деяких положень Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

"Введення надання Національним банком України Кабінету міністрів і Верховній Раді звіту про виконання доходів і витрат Національного банку України, яке є в ч. 5 ст. 5 Закону №679 у редакції Закону №1608, кореспондується з положеннями п. 4 ч.1 ст. 9 Закону №679 і не є втручанням в економічну самостійність Національного банку України, визначену ст. 4 Закону №679. Отже, частина п`ята статті 5 Закону №679 не суперечить статті 6, частини другої статті 19, частини другої статті 85 Конституції України", - говориться в рішенні КСУ.

Крім того, КСУ припинив виробництво у справі про конституційність норми закону, якою передбачалося, що Національний банк України в 2009 році зобов`язаний перерахувати до держбюджету перевищення кошторисних доходів над витратами поточного року, які були одержані цього ж року.

Як повідомлялося, в жовтні 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КСУ з проханням перевірити конституційність положень закону, яким вводилася підзвітність Нацбанку щодо його доходів парламенту і уряду, а також зобов`язання НБУ перерахувати 9,8 млрд. гривень на підготовку до Євро-2012.

ПЕК: Уряд готує пропозиції щодо мирової угоди з компанією Vanco - Азаров

В уряді України на даний момент готуються пропозиції щодо мирової угоди для вирішення конфліктної ситуації з компанією Vanco.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, відповідаючи на питання УНІАН, які умови українська сторона пропонує компанії для вирішення проблеми.

«Що стосується мирових угод, відверто кажучи, я поки що не в курсі (деталей – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ, наголосивши, що на даному етапі питанням займається Міністерство юстиції.

М.АЗАРОВ наголосив, що Мін‘юсту поставлено завдання підготувати механізм для розв‘зання проблеми без судових розглядів.

«Краще поганий мир, ніж добра війна. Якщо в результаті доброї війни до України буде застосовано санкції, то мені важко уявити, як ми ці санкції витримаємо. Тому завдання перед Мінюстом поставлено просте – розібратися, перш за все, в обґрунтованості претензій до України. Претензії, наголошую, пред`являються не до ТИМОШЕНКО, яка приймала ці рішення, - її для світової спільноти більше не існує. Претензії пред`являються до держави, до уряду України, і тому для нас надзвичайно важливо зараз розібратися, наскільки обґрунтовані ці претензії і наскільки ми їх зможемо, скажімо так, по-простому, – відбити. Якщо зуміємо відбити – це один варіант розвитку події. Якщо нам доведеться домовлятися, тобто укладати мирову угоду – інший варіант розвитку подій. І нарешті, найгірший – це питання застосування до України санкцій. Ми повинні цього уникнути», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що якби уряд ТИМОШЕНКО був далекоглядним, то він би подумав перш, ніж ухвалювати рішення щодо Vanco, яке могло викликати претензію.

«Далекоглядний уряд повинен був би думати, коли приймав рішення, чим це рішення небезпечне для країни. І це також, до речі, предмет розгляду в прокуратурі, хочу відзначити», - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Арбітражному інституті Торгової палати міста Стокгольма лежить позов компанії Vanco до уряду України.

Кабінет Міністрів України пропонує компанії «Венко Прикерченська» укласти мирову угоду у тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

«У нас уже подано відповідні пропозиції. Вони вивчаються сторонами», - повідомив учора журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, наголосивши при цьому, що аналогічні проекти мирових угод обговорюються зараз й іншими компаніями, з якими Україна перебуває в судових розглядах.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розподіл продукції (СРП), що здобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права й обов`язки з СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з СРП.

21 травня 2008 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

Для розрахунку за газ «Нафтогаз»більше не використовуватиме бюджетні кошти – Азаров

Уряду України вдалося стабілізувати фінансову ситуацію в НАК «Нафтогаз України», і надалі для розрахунків за газ, що купується у ВАТ «Газпром», НАК не використовуватиме бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на сесії загальних зборів НАН України.

«Вперше за березень-квітень «Нафтогаз» розрахувався, не залучаючи жодної копійки бюджетних коштів. Так буде й надалі», – заявив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня ц.р. НАК «Нафтогаз України» провела оплату за газ, куплений у ВАТ «Газпром» у квітні цього року.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактами купівлі-продажу і транзиту газу, а також доповненням до них, НАК «Нафтогаз України» має оплачувати вартість купленого газу щомісяця не пізніше 7-го числа наступного місяця. «Газпром», у свою чергу, 80% вартості транзиту газу має оплачувати до 6-го числа наступного місяця, 20% — до 20 числа наступного місяця.

Україна і Росія домовилися до липня вирішити питання про модернізацію ГТС – Азаров

Україна і Росія домовилися до липня цього року вирішити питання про модернізацію української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на сесії Загальних зборів НАН України.

Він відзначив, що такої домовленості було досягнуто під час засідань міжурядового українсько-російського комітету з двосторонньої співпраці, які , що пройшли в Сочі 30 квітня.

Прем`єр-міністр вчергове відзначив необхідність оперативного початку модернізації ГТС.

«Ми почали переговори як з Росією, так і з Європейським Союзом, повертаємося до ідеї газового консорціуму, перш за все, маючи на увазі вкладення необхідних ресурсів у заміну труб повністю і будівництво потужніших компресорних перекачувальних станцій, аби поліпшити економічні показники прокачування газу. Переговори також проходять не просто, але на останній зустрічі в Сочі ми домовилися впродовж двох місяців цю проблему розв`язати», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що уряд у вирішенні цього питання діятиме відкрито і «наполегливо на користь країни». «По-перше, ми ні від кого нічого не приховуємо. Ми діятимемо рішуче такою мірою, яку вважаємо за необхідне, - додав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі заявив, що Україна і Росія домовилися разом працювати із залученням Європейського Союзу над модернізацією української газотранспортної системи.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ пізніше заявив, що українська ГТС не буде передана російському «Газпрому». За його словами, якщо під час переговорів з російською стороною ставитиметься питання про ГТС, то «ми ставитимемо питання про створення газового консорціуму тристороннього – це країни ЄС, Україна і Росія».

А.КЛЮЄВ наголосив, що тоді це питання буде внесено для розгляду у Верховну Раду України. За його словами, саме парламент повинен буде розглянути питання про «функціонування цієї ГТС і передачу в концесію». «Приймуть закон про концесію, про передачу ГТС нашому консорціуму - тоді питання стоятиме, не приймуть – тоді питання не стоятиме», - сказав А.КЛЮЄВ.

Україна в січні-квітні збільшила транзит газу до Європи на 55% НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-квітні ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 54,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 35,9 млрд. куб. м. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК “Укртрансгаз”.

«Збільшення обсягів транзиту свідчить, перш за все, про відновлення обсягів виробництва, а отже споживання природного газу на території України і в країнах Західної Європи. Ми чекаємо збільшення обсягів транспортування газу в 2010 році», - заявив директор ДК «Укртрансгаз» Сергій ВИНОКУРОВ.

Також в повідомленні зазначається, що транспортування природного газу територією України за квітень 2010 року збільшилося на 38,03%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 11 млрд. 726,09 млн. куб. м.

Згідно з даними компанії, за квітень транзит природного газу через територію України становив 8 млрд. 401,07 млн. куб. м (із них до країн Західної Європи - 8 млрд. 195,93 млн. куб. м, до країн СНД – 205,14 млн. куб. м).

Обсяг транзиту для споживачів України за квітень становив 3 млрд. 269,23 млн. куб. м, що на 484, 11 млн. куб. м більше, ніж у квітні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України" скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Торгівля: В Україні заборонять біржову торгівлю будь-якими індивідуальними товарами

Незабаром в Україні заборонять біржову торгівлю будь-якими індивідуальними товарами (і особливо - транспортними засобами), пише тижневик «Коментарі:», аналізуючи законопроект №6337 про зміни щодо оподаткування. (Верховна Рада прийняла його в першому читанні на цьому тижні).

Як пише видання, через біржу можна буде продавати тільки товарні партії (не менше 10 одиниць). Тим самим буде ліквідована одна з найпоширеніших схем мінімізації податків при продажі рухомого майна. Крім видатків на нотаріальне завірення угоди, продавцеві доведеться також оплатити ще й послуги оцінювача. Оскільки об’єкт оподаткування визначатиметься на підставі підготовленої ним довідки про вартість продаваного майна.

«Оподаткування такого продажу не передбачає відрахування витрат, понесених на придбання об’єкта. Отож, купивши машину, скажімо, за 50 тис. грн. (з грошей, з яких податок уже сплачений) три роки тому і продавши її зараз за 20 тис., з них також доведеться заплатити податок. У цьому випадку йдеться про подвійне оподаткування», - констатує старший партнер юридичної фірми «КМ Партнери» Олександр МІНІН.

Швидше за все, щоб заощадити, більшість автолюбителів збуватимуть своїх залізних коней шляхом виписування генеральних доручень, припускають «Коментарі:».

Авіапром: Україні й Росії не вдасться завершити переговори про співпрацю в авіабудуванні до 17 травня Україні і Росії не вдасться завершити переговори про співпрацю в авіабудуванні до 17 травня ц.р., коли під час візиту до України Президента Росії планується підписати ряд документів про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на сесії загальних зборів НАН України.

М.АЗАРОВ наголосив, що переговори відбуваються доволі складно.

«Ми планували їх до 17 травня завершити, але не вийшло», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Прем`єр-міністри України і Російської Федерації Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН планують активізувати співпрацю у сфері авіабудування і суднобудування і вже дали доручення профільним міністерствам налагодити повномасштабну кооперацію у сфері авіабудування підприємств Російської об`єднаної авіаційної будівельної корпорації й українського Державного авіабудівного концерну «Антонов».

Міністр промислової політики України Дмитро КОЛЄСНІКОВ, у свою чергу, заявив, що нині Україна і Росія ведуть переговори лише про технічну кооперацію у галузі авіабудування, при цьому про злиття активів українських і російських авіапідприємств не йдеться.

Водночас, за словами Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, можливі форми співпраці України й Росії в галузі авіабудування базуватимуться на такому принципі: якщо спільні проекти із спорудження літаків здійснюватимуться в Україні, то 60% усіх комплектуючих і робіт виконуватиме українська сторона, а 40% – російська; а якщо літаки складатимуть у Росії, то збережеться такий же паритет: 60% – Росія, 40% – Україна.

Як відзначив генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА, така форма спільної роботи дасть змогу українському авіапрому працювати як самостійно, так і в кооперації з російською авіаційною промисловістю.

Транспорт: ВР ухвалила закон щодо перевезення небезпечних вантажів

Верховна Рада України внесла зміни до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосували 308 народних депутатів з 405 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що небезпечний вантаж, щодо якого відправник подає недостовірну інформацію, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений перевізником, як того будуть вимагати обставини, без відшкодування відправнику пов’язаних із цим збитків.

Підприємства, установи та організації - відправники небезпечних вантажів - зобов’язані подати перевізнику достовірну інформацію про вантаж з метою забезпечення безпеки його перевезення та інформацію про заходи на випадок аварій під час перевезення небезпечних вантажів. Підприємства, установи та організації - відправники, перевізники та одержувачі небезпечних вантажів - повинні виконувати вимоги законодавства, що забезпечує безпеку їх перевезення, та мати засоби і мобільні підрозділи для запобігання виникненню аварійних ситуацій під час перевезення таких вантажів або ліквідації наслідків аварії.

Агро: Україна з початку 2009-2010 МР експортувала 19,7 млн. тонн зерна – УАК

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2009 – червень 2010) експортувала 19,7 млн. тонн зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій СТОЯНОВ.

За його даними, на 13 травня ц.р. експортовано 8,7 млн. тонн пшениці, 5,7 млн. тонн ячменю, 4,9 млн. тонн кукурудзи. Експорт ріпаку становив 1,7 млн. тонн, насіння соняшнику – 0,3 млн. тонн, соняшникової олії – 1,7 млн. тонн.

За прогнозом С.СТОЯНОВА, за підсумками поточного маркетингового сезону експорт зерна з України становитиме близько 20,7 млн. тонн. При цьому він зазначив, що якщо не буде вирішено питання відшкодування податку на додану вартість експортерам зерна, то обсяг експорту може знизитися на 0,5 млн. тонн.

НП: У Дніпропетровську майже на 2 години „замінували” підземку

Дніпропетровськ. 13 травня. УНІАН, Сьогодні у Дніпропетровську з 13 год. 20 хвилин до 15 год. було припинено рух у місцевому метрополітені через повідомлення невідомого телефоном про начебто замінування станції „Вокзальна”.

Про це УНІАН повідомили в міському управлінні внутрішніх справ Дніпропетровська.

З усіх 6 станцій метро були евакуйовані пасажири – близько 200 осіб.

Вибуховотехнічна служба обстежила станцію метро, але вибухівки не виявила. Наразі метро працює в звичному режимі. Правоохоронні органи шукають зловмисника, який повідомив про „замінування” підземки.