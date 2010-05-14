Королевська: парламентські слухання налагодять діалог влади і бізнесу

Реформи в Україні будуть ефективними тільки у разі, якщо готуватимуться і обговорюватимуться публічно, з урахуванням думки промисловців і бізнесменів, громадських організацій, експертів і всього українського суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи постанову Верховної Ради про проведення у вересні парламентських слухань на тему «Економічні реформи: реальність і очікування українського бізнесу».

«За останні два роки роботи комітету було прийнято ряд законів, спрямованих на розвиток економіки, поліпшення інвестиційного клімату в Україні, підтримку підприємництва. Ми створили міцний фундамент для проведення реформ – тепер їх необхідно продовжити», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, Україна значно відстає від своїх сусідів - країн Східної Європи, в яких реформи проводилися більш рішуче. Проте, як відзначила голова комітету ВР, реформи не можна проводити без належного обговорення. За такого варіанту роботи неминучі грубі помилки, за які потім розплачуватися економіці України. Тому комітет обстоював ідею проведення парламентських слухань, під час яких влада і бізнес зможуть дійти єдиної позиції з напрямів і механізмів економічних реформ.

Вона вважає, що рішення Верховної Ради про проведення парламентських слухань – «це реальна можливість додати новий імпульс економічним реформам, що забуксували, в країні».