ГОЛОВНЕ на 14 травня

Макроекономіка: Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в I кварталі скоротилося на 1% – до 1,46 млрд. дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в першому кварталі 2010 року склало 1 млрд. 459,8 млн. дол., що на 1% менше, ніж в січні-березні 2009 року (1 млрд. 475,7 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-березні ц.р. експорт товарів склав 10 млрд. 336,3 млн. дол. (на 24,6% більше показника за січень-березень 2009 року), імпорт – 11 млрд. 796,1 млн. дол. (на 20,7% більше). Також повідомляється, що коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,88 (у січні-березні 2009 року – 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 194 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів в порівнянні з I кварталом 2009 року збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 4,3% до 7,3%, механічних машин – з 6% до 6,6%, руди, шлаків і золи – з 2,8% до 4%, залізничних і трамвайних локомотивів, путнього устаткування – з 2,2% до 4%.

В той же час зменшилася частка зернових культур – з 9,2% до 6,8%, електричних машин – з 4,9% до 4,5%, виробів з чорних металів – з 5,7% до 3,4%, добрив – з 2,6% до 2,3%, насіння і плодів олійних рослин – з 2,7% до 1,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка механічних машин – з 6,8% до 7,3%, електричних машин – 3,6% до 5,4%, фармацевтичній продукції – з 3,9% до 4,4%, полімерних матеріалів, пластмас – з 3,3% до 4,1%, чорних металів – з 2% до 3,1%, руди, шлаків і золи – з 1,9% до 2,8%, паперу і картону – з 2,4% до 2,7%.

Разом з тим, зменшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 37,6% до 33,4%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – з 6,3% до 4,4%.

За даними Держкомстату, в березні 2010 року експорт товарів збільшився проти березня 2009 року на 24,7% і склав 3 млрд. 951,1 млн. дол., імпорт – на 20,5%, до 4 млрд. 743,4 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками березня поточного року склало 792,3 млн. дол. (у березні 2009 року воно також було негативним – 766,5 млн. дол.).

Фінанси: Уряд затвердив графік виплат пенсій і доплат за новими нормами соціальних стандартів. Відповідна постанова від 12 травня 2010 р. № 336 «Про виплату пенсій і державної соціальної допомоги за січень-квітень 2010 р. у зв`язку з ухваленням Закону України “Про Державну бюджеті України на 2010 рік” опублікована на сайті Кабміну.

Документом визначено виплатити недоотримані за січень-квітень 2010 р. суми пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам у зв`язку з перерахунком їх розмірів згідно з постановою Кабміну від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” в травні - за січень і лютий, в червні - за березень і квітень цього року.

Київрада затвердила бюджет столиці і програму соціально-економічного розвитку міста на 2010 р. Депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці і програму соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення програми проголосували 78 з 106 депутатів, присутніх в залі. За затвердження бюджету голосували 80 з 107 депутатів, присутніх в залі, інші не брали участі в голосуванні.

Представив розроблений Київською міською державною адміністрацією проект бюджету начальник Головного фінансового управління Віктор ПАДАЛКА.

В процесі обговорення представниками різних фракцій були внесені ряд пропозицій щодо збільшення витрат у тих чи інших галузях господарства.

За пропозицією секретаря Київради Олеся ДОВГОГО проект бюджету прийняли з урахуванням представлених пропозицій спочатку за основу (підтримали 79 з 107 депутатів) і відразу після цього документ прийняли в цілому.

У інтерв`ю журналістам член постійної комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку Сергій МЕЛЬНИК (БЮТ) не зміг назвати основні показники затвердженого бюджету, оскільки не враховані статті витрат, які сьогодні внесли депутати Київради. Він відзначив, що перед початком сьогоднішнього засідання Київради відбулося засідання бюджетної комісії, на якому депутати також озвучували свої пропозиції, які пізніше лунали і в сесійній залі.

Бюджет столиці на 2009 рік був прийнятий Київрадою 6 березня минулого року. Бюджет столиці на 2008 рік був затверджений 17 січня 2008 року, а бюджет столиці на 2007 рік був затверджений 28 грудня 2006 року.

Передбачалося, що сьогодні проект бюджету Києва на 2010 рік буде представлений депутатам Київради, а його твердження планувалося на 27 травня.

ФР: Індекс ПФТС сьогодні знизився на 1,63%, Української біржі - на 2,81%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 14 травня, знизився на 1,63% – до 866,21 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 222 млн. 643 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 2,81% – до 2156,68 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 84 млн. 222 тис. грн.

ПЕК: Мінпаливенерго прогнозує до кінця травня зниження роздрібних цін на нафтопродукти в Україні

Міністерство палива і енергетики України прогнозує до кінця травня поточного року зниження роздрібних цін на нафтопродукти в Україні.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН сказав директор департаменту газової, нафтової і нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Костянтин БОРОДІН.

За словами К.Бородіна, з кінця квітня на зовнішніх ринках було зафіксовано падіння котирувань на нафту і нафтопродукти. Падіння цін викликане критичним станом економіки Греції. Зокрема, в період з 30 квітня по 12 травня вартість оптових партій бензину А-95 в Європі знизилася на 7,1% - до 746 долл./т, тоді як ціни на дизпаливо із вмістом сірки 10 ppm повернулися на значення нижче відмітки 700 долл./т (зниження склало 6,7%).

«Враховуючи те, що український ринок реагує на зміну цін в Європі із затримкою в 2-3 тижні, Мінпаливенерго прогнозує зниження вартості палива на заправках у середині травня», - сказав він.

При цьому К.Бородін додав, що, крім того, зниженню цін на нафтопродукти сприяє зміцнення гривні за останній місяць по відношенню до євро, валюти, в якій нараховуються акцизи на паливо. Так, за останній місяць курс євро НБУ знизився на 7,3% і склав станом на 13 травня 9,98 грн./євро.

Станом на 13 травня в Україні середня вартість бензину А-95 складає 8,08 грн./л, дизпаливо – 7,04 грн./л. Згідно прогнозам Мінпаливенерго, до кінця травня середні ціни на паливо повернуться до значень нижче 8,0 і 7,0 грн./л, відповідно.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що об`єднання "Нафтогазу" з російським "Газпромом" неможливе Про це він заявив в інтерв`ю ВВС, повідомляє "Українська правда".

За словами президента, Україну могло б зацікавити об`єднання "Газпрому" і "Нафтогаза" "50 на 50". В.Янукович вважає, що Україна у такому разі одержить частку контролю над всім майном "Газпрому" Росії.

"Ми розуміємо, що це неможливо зробити 50 на 50, тому що "Газпром" ніколи не погодиться на це, не погодиться Росія. Це такий своєрідний жарт. Щодо об`єднання на будь-яких інших умовах - це неможливо", - відзначив він.

На уточнююче питання журналіста, чи буде злиття компаній, президент відповів: "Ну, це неможливо. Якщо вести мову про модернізацію газотранспортної системи – це реально, але це теж питання, яке треба прораховувати".

"У нас готові пропозиції, ми бачимо етапність проведення цієї модернізації і вважаємо, що учасниками цього проекту можуть бути країни ЄС, Росія і Україна", - сказав В.Янукович.

Ніяких рішень з питання об`єднання НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром” вчора в Москві під час робочої зустрічі міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКО і голови правління “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА прийнято не було.

Про це УНІАН повідомило джерело зі складу української делегації на переговорах у Москві.

За словами співрозмовника агентства, під час вчорашнього обговорення ініціативи глави уряду Росії Володимира ПУТІНА щодо можливого об`єднання “Нафтогазу” і “Газпрому” ніяких рішень прийнято не було.

В той же час, українська делегація уважно вислухала пропозиції російських партнерів щодо подальшого поглиблення стратегічної співпраці в газовій сфері.

“Ці пропозиції будуть розглянуті з урахуванням національних інтересів України”, - відзначив учасник переговорів.

Він також повідомив, що українська сторона виразила стурбованість зниженням обсягів російського газу, який транспортується по газотранспортній системі України.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-березні скоротила чистий збиток на 13,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 2 млрд. 5,956 млн. грн.

Про це йдеться у квартальній звітності компанії, опублікованої на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в січні-березні НАК «Нафтогаз України» скоротила чистий прибуток на 8,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 29 млрд. 288,507 млн. грн., а також скоротила валовий дохід (виручку) від реалізації на 3,9% – до 34 млрд. 470,183 млн. грн.

Україна в січні-березні 2010 року скоротила імпорт природного газу на 24,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 969,114 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-березні цюр. у загальному обсязі імпорту склав 16,7%.

Експорт природного газу в січні-березні скоротився на 15,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 839,2 тис. дол.

В той же час, як відзначили в Держкомстаті, в січні-березні ц.р. Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом в 3,2 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 988,711 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-березні склав 8,4%.

Агро: Держспоживстандарт перевірить всіх виробників дитячого харчування

Голова Держспоживстандарту України Олег ПОВОЛОЦКИЙ сьогодні підписав наказ про перевірку всіх виробників дитячого харчування і підприємств роздрібної торгівлі, які реалізують цю продукцію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, ці заходи пов`язані зі смертю тримісячної дівчинки в селі Жуковці Тернопільської області, причиною якої могло стати вживання молочної суміші.

У повідомленні наголошується, що вже створена робоча група, до складу якої увійшли представники Держспоживстандарту (фахівці лабораторій, держнагляду, управління захисту прав споживачів). Вони здійснюватимуть перевірку молочних сумішей і дитячого харчування, щоб з`ясувати причини трагедії. З 14 травня 2010 року робоча група Держспоживстандарту працює в Полтавській області на базі Хорольського молочного комбінату, який виробляє суміш «Малятко».

За словами О.Поволоцкого, Держспоживстандарт зробить все можливе, щоб оперативно і кваліфіковано провести перевірку зразків дитячої молочної продукції і, у разі виявлення порушень, покарати винних.

«Для нас надзвичайно важливо підвищити контроль виготовлення і розповсюдження дитячого харчування вітчизняного виробництва, оскільки саме українським молочним сумішам батьки довіряють більше, ніж імпортним», – відзначив голова Держспоживстандарту.

Також він повідомив, що надалі планується проведення регулярних перевірок виробництва і реалізації дитячих продуктів по всій Україні.

Вітчизняні виробники запевняють, що здатні забезпечити Україну цукром власного виробництва Вітчизняні виробники цукру запевняють, що здатні забезпечити Україну цукром власного виробництва з цукрового буряка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем`єр-міністра України, про це виробники заявили Віктору СЛАУТІ на нараді з питань розвитку бурякоцукрової галузі і функціонування ринку цукру.

Також виробники цукру пообіцяли докласти максимум зусиль для розвитку вітчизняної бурякоцукрової галузі, створення нових робочих місць і виконання зобов`язань в соціальній сфері.

Учасники наради запропонували В.Слауті підписати меморандум про співпрацю між Кабінетом Міністрів України і Національною асоціацією цукровиробників «Укрцукор» для забезпечення конструктивного діалогу між владою, бізнесом і громадськими організаціями на ринку цукру.

У свою чергу, В.Слаута пообіцяв, що всі пропозиції цукровиробників будуть враховані урядом. «Ми разом з вами повинні збудувати ефективну стратегію розвитку вітчизняної цукрової галузі і створити сприятливі умови для виробників буряку і цукру з нього», – заявив віце-прем`єр.

Промисловість: Україна в I кварталі збільшила експорт давальницької сировини на 27,9% – до 9,9 млн. дол. Україна в січні-березні 2010 року збільшила експорт давальницької сировини на 27,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 9,9 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в січні-березні ц.р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 12,7 млн. дол., що на 38,9% більше, ніж в першому кварталі 2009 року.

Також в Держкомстаті повідомили, що в січні-березні ц.р. до України надійшло іноземної давальницької сировини на 424,6 млн. дол., що на 45,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-березня минулого року на 61,4% і склав 766,9 млн. дол.

(УНІАН)