Янукович і Медведєв підпишуть у Києві три неанонсовані документи

Під час візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва 17-18 травня, окрім п`яти раніше анонсованих спільних документів, будуть підписані як мінімум ще три, про які представники української влади раніше публічно не повідомляли.

Про це пише “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела ((№ 18 (798) 15 - 21 травня 2010 р.).

За інформацією видання, у Києві й Москві йде робота над 10-12 спільними документами. Вони поки знаходяться на різній стадії готовності. Тому, можливо, не всі документи будуть підписані в понеділок-вівторок Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Д.МЕДВЕДЄВИМ, зазначає газета.

Але, за даними «ДТ», Президенти збираються підписати ще як мінімум три спільні заяви: про європейську безпеку, про безпеку в Чорноморському регіоні, про придністровське врегулювання.

Як повідомлялося, за словами першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, під час візиту до Києва Д.МЕДВЕДЄВА буде підписано тільки п’ять документів: угоди про демаркацію українсько-російського кордону, про співробітництво у сфері використання і розвитку навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС, про міжбанківське співробітництво між Укрексімбанком і «Внешторгбанком», про першочергові заходи щодо розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки, а також програму співробітництва між Міністерством культури і туризму України і Міністерством культури РФ на 2010-2014 роки.