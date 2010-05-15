Україна відзначає День Європи

Україна щороку в третю суботу травня офіційно відзначає День Європи.

Це свято було встановлено в Україні «…враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію…» згідно з Указом Президента України «Про День Європи» від 19 квітня 2003 року..

Заходи з нагоди Дня Європи пройдуть у всіх регіонах України.

Святкування Дня Європи у Києві розпочнеться сьогодні о 12.00 з офіційної церемонії відкриття за участю керівництва МЗС, Київської міської державної адміністрації, глав дипломатичних представництв країн-членів Європейського Союзу. Цього ж дня на Хрещатику розпочне роботу «Європейське містечко», в якому будуть презентовані намети-павільйони європейських країн, міжнародних та громадських організацій України, будуть організовані публічні дебати за участю представників органів виконавчої та законодавчої влад України, керівників дипломатичних установ країн-членів ЄС в Україні.

Також в рамках «Європейського містечка» функціонуватимуть куточок європейської кухні та ігровий дитячий майданчик.