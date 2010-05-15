Головне на 15 травня

Росія з 1 липня скасовує квоти для висококваліфікованих іноземних робітників.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор Федеральної міграційної служби РФ Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ заявив під час зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Вчора Рада Федерації схвалила прийнятий Державною думою закон, і, дійсно, ми висококваліфікованим фахівцям створюємо серйозні преференції. Перш за все, для них скасовано інститут квотування. Скасовано інститут отримання дозволів на залучення іноземної робочої сили», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що збільшується термін перебування іноземців до трьох років і надається можливість одержати посвідку на проживання - «тобто практично бути нарівні з громадянами РФ за винятком служби у лавах Збройних сил і виборчого права».

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ відзначив, що нові правила набувають чинності з першого липня.

Він також додав, що в цьому ж законі передбачена і можливість отримання патентів іноземними громадянами, які прибувають з країн СНД.

«Це теж серйозна преференція, але, водночас, це і наш прагматичний підхід. Якщо ми в даний час цих людей не бачимо і скарбниця не одержує ніяких податків, у цьому випадку передбачено простий, але ефективний механізм», - сказав він.

За його словами, цій категорії громадян для роботи в РФ необхідно придбати патент.

У свою чергу Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що іноземні фахівці прирівнюються до російських громадян, що має сприяти їхньому припливу в ті сфери, де у РФ є потреба в іноземних фахівцях.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Держдума РФ ухвалила закон, що зобов`язує іноземних трудових мігрантів проходити дактилоскопію. Зокрема, трудові мігранти при видачі їм дозволів на роботу в Росії зобов`язані будуть пройти обов`язкову дактилоскопічну реєстрацію і сфотографуватися. При цьому за Федеральною міграційною службою закріплюються повноваження з ведення інформаційних банків даних про дозвільні документи, що видаються іноземним громадянам.

В цілому цей закон полегшує отримання дозволу на роботу для мігрантів з країн, з якими Росія має вільний в`їзд. Йдеться, перш за все, про введення платного патенту для трудових мігрантів вартістю в 1 тис. крб. (близько 33 дол.). Він діятиме від одного до трьох місяців з правом неодноразового продовження впродовж одного року. Після року іноземець має написати нову заяву про видачу патенту, пред`явити посвідчення особи, міграційну карту, документи, що підтверджують сплату фіксованого авансового платежу, і відомості про те, якими видами трудової діяльності він займався на території РФ. Після цих процедур патент буде переоформлено.

НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість укладення мирової угоди з «РосУкрЕнерго» і відшкодування останній 11 млрд. кубометрів газу в товарному вираженні.

Про це пише “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела ((№ 18 (798) 15 - 21 травня 2010 р.).

Крім того, за даними видання, «Нафтогаз» також розглядає можливість визнати незаконність вилучення у РУЕ 11 млрд. кубометрів без визнання і виплати штрафних санкцій. Але замість цього «Нафтогаз» повинен буде компенсувати розмір ринкового збитку, завданого РУЕ.

В уряді України і НАК «Нафтогаз України» газеті не надали коментарів щодо інформації про можливе відшкодування РУЕ 11 млрд. кубометрів газу і підписання мирової угоди.

Як повідомлялося, цей обсяг газу був вилучений НАКом у РУЕ в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАКом і «Газпромом» в січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключено зі схеми постачань газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% РУЕ.

В даний час, за інформацією «ДТ», за позовом РУЕ в Україні працює експертна група, покликана визначити розмір ринкового збитку, нанесеного швейцарській «РосУкрЕнерго».

Чергове слухання справи «Нафтогаз» - «РосУкрЕнерго» в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма призначено на 17 травня 2010 року.

У справі «РосУкрЕнерго» проти «Нафтогазу України» вже відбулися два слухання по суті справи (у червні-липні 2009 року і в січні 2010-го) і декілька процесуальних слухань.

На початку квітня Стокгольмським арбітражним судом було ухвалено проміжне рішення про відшкодування НАКом компанії «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол.

Під час візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва 17-18 травня, окрім п`яти раніше анонсованих спільних документів, будуть підписані як мінімум ще три, про які представники української влади раніше публічно не повідомляли.

Про це пише “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела ((№ 18 (798) 15 - 21 травня 2010 р.).

За інформацією видання, у Києві й Москві йде робота над 10-12 спільними документами. Вони поки знаходяться на різній стадії готовності. Тому, можливо, не всі документи будуть підписані в понеділок-вівторок Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Д.МЕДВЕДЄВИМ, зазначає газета.

Але, за даними «ДТ», Президенти збираються підписати ще як мінімум три спільні заяви: про європейську безпеку, про безпеку в Чорноморському регіоні, про придністровське врегулювання.

Як повідомлялося, за словами першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, під час візиту до Києва Д.МЕДВЕДЄВА буде підписано тільки п’ять документів: угоди про демаркацію українсько-російського кордону, про співробітництво у сфері використання і розвитку навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС, про міжбанківське співробітництво між Укрексімбанком і «Внешторгбанком», про першочергові заходи щодо розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки, а також програму співробітництва між Міністерством культури і туризму України і Міністерством культури РФ на 2010-2014 роки.

Завтра, 16 травня, в Україні очікується дощова погода.

Як повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі, зокрема, в західних, Вінницькій, а вдень і в Житомирській та Київській областях пройдуть сильні дощі, в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті дуже сильні дощі; на решті території місцями короткочасний дощ (на сході вночі без опадів). В Україні місцями грози, подекуди град. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°; вдень у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській області 14-20°, на решті території 20-25°, у Криму до 28°; в Карпатах впродовж доби 3-8° тепла.

У Києві та Київській області хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, вдень сильний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 15-20°; у Києві вночі 13-15°, вдень - 17-19°.

Сьогодні, 15 травня, температура води в Чорному та Азовському морях 15-18°, в районі Геничеська 20°; в Дніпрі біля Києва 19°.

(УНІАН)