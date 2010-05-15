Курс НБУ на 17.05.10

Офіційний курс НБУ на 17.05.10100 USD - 792.5900 (14 травня - 792.5900)100 EUR - 990.1034 (14 травня - 997.6330)10 RUR - 2.6369 (14 травня - 2.6544)Облікові курси банківських металів на 17.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-98182.09 (14 травня-97884.87)961 XAG 10 Срібло-1556.65 (14 травня-1540.00)962XPT10Платина-136801.03(14 травня-137197.33)964 XPD 10 Паладій-42879.12 (14 травня-42958.38)

Офіційний курс НБУ на 17.05.10 100 USD - 792.5900 (14 травня - 792.5900) 100 EUR - 990.1034 (14 травня - 997.6330) 10 RUR - 2.6369 (14 травня - 2.6544) Облікові курси банківських металів на 17.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-98182.09 (14 травня-97884.87) 961 XAG 10 Срібло-1556.65 (14 травня-1540.00) 962XPT10Платина-136801.03(14 травня-137197.33) 964 XPD 10 Паладій-42879.12 (14 травня-42958.38)

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