Курс НБУ на 17.05.10
18:20, 15 травня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 17.05.10100 USD - 792.5900 (14 травня - 792.5900)100 EUR - 990.1034 (14 травня - 997.6330)10 RUR - 2.6369 (14 травня - 2.6544)Облікові курси банківських металів на 17.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-98182.09 (14 травня-97884.87)961 XAG 10 Срібло-1556.65 (14 травня-1540.00)962XPT10Платина-136801.03(14 травня-137197.33)964 XPD 10 Паладій-42879.12 (14 травня-42958.38)
Офіційний курс НБУ на 17.05.10
100 USD - 792.5900 (14 травня - 792.5900)
100 EUR - 990.1034 (14 травня - 997.6330)
10 RUR - 2.6369 (14 травня - 2.6544)
Облікові курси банківських металів на 17.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-98182.09 (14 травня-97884.87)
961 XAG 10 Срібло-1556.65 (14 травня-1540.00)
962XPT10Платина-136801.03(14 травня-137197.33)
964 XPD 10 Паладій-42879.12 (14 травня-42958.38)
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