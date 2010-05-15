Анонс на 17 травня

Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

***

Прес-конференція, присвячена 120-річчю торгової марки "Боржомі". Учасники: Грігол Катамадзе, Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні; Володимир Ашуров, ген.директор IDS Borjomi International, голова ради директорів; Марко Ткачук, ген.директор IDS Group; Заза Кіквадзе, ген.директор IDS Borjomi Georgia.

Відбудеться 173 засідання Українського клубу на тему: "Лобізм в Україні - законодавче регулювання та практика». Організатори: Київський інститут проблем управління імені Горшеніна, товариство "Український клуб", Центр "Свобода слова", Інститут української політики, Всеукраїнський творчий союз "Літературний форум", Українська громада.

***

14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Економізація дипломатії: погляд бізнесу». Учасники: Андрій Антонюк, голова Правління громадської організації «Нова солідарна Україна»; Олександр Колосніцин, президент ТОВ «Судноплавна компанія Оріон», м. Санкт-Петербург; Іван Голодівський, президент Київської міської організації роботодавців. Мова піде про необхідність економізації української дипломатії, поглиблення взаємодії між МЗС, іншими міністерствами і відомствами та українським бізнесом у сфері зовнішньоекономічних відносин, про підтримку зовнішньополітичного курсу нової влади, спрямованого на нормалізацію економічних відносин із Росією (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.