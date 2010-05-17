Міжнародний аудит уряду Тимошенко буде фаховим

У Партії регіонів запевняють, що міжнародний аудит діяльності попереднього уряду буде фаховим та об’єктивним

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

«Реакція представників БЮТ на проведення аудиту діяльності попереднього уряду свідчить про те, що результати перевірки будь-якої компанії – з Заходу чи зі Сходу, аудиторської чи юридичної – апріорі пропонується визнати необ’єктивними, замовними, такими, що не відповідають справжньому стану речей», - вважають у ПР.

Як наголошується у заяві, «не беручи до уваги те, що перевірка щойно розпочинається, а отже ставити під сумнів професіоналізм залучених фахівців не має жодної підстави; що результати аудиту будуть оприлюднені, а тому Юлія ТИМОШЕНКО разом з членами свого Кабінету міністрів матиме змогу у випадку необхідності спростувати висновки, які вона вважатиме упередженими; що залучені компанії є достатньо авторитетними, для яких об’єктивність при проведенні такого роду аудитів є гарантією збереження ними довіри до себе з боку потенційних клієнтів – усе це не береться до уваги».

«Для БЮТ, у звичному для цієї політичної сили стилі, головне – опротестовувати будь-що, ініційоване діючої владою. Як і у випадку з підготовкою до підписання важливих українсько-російських документів в рамках офіційного візиту в Україну Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, у таборі опозиції діють за принципом «не читав, але знаю», - йдеться у заяві.

На переконання представників Партії регіонів, «така нервова реакція може свідчити про одне: ті, хто довів країну до глибокої соціально-економічної кризи, чудово знають, що насправді відбувалося за час їхнього перебування при владі і бояться відповідальності».

«Однак, на відміну від опозиції, нинішня влада не буде робити передчасних висновків. Нехай незалежні експерти скажуть своє слово. Тоді громадськість отримає можливість пересвідчитись, в якому економічному і фінансовому стані отримала країну нинішня влада, як використовувалися бюджетні кошти і зробить власні висновки стосовно заяв, що лунають сьогодні з боку БЮТ», - заявляють у Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, колишній віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ вважає, що заява міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА про аудит діяльності попереднього уряду та залучення до аудиту «прокурорської компанії» свідчить про очевидний намір влади залякати політичних опонентів чинного Президента України.

За словами Г.НЕМИРІ, не менший подив викликає постанова уряду N 334 від 5 травня про проведення аудиту.

«Для проведення аудиту залучаються не всесвітньовідомі аудиторські компанії або міжнародні організації, з якими підтримуються відповідні відносини на міждержавному рівні, а залучається без тендеру невелика юридична компанія із США », - сказав він.

Г.НЕМИРЯ також наголосив, що аудит не повинен використовуватись у вузькопартійних цілях, тому влада також має перевірити період діяльності уряду, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ.

Кабінет міністрів постановою №334 від 5 травня ц.р. визначив аудитором ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і I кварталі 2010 р. компанію Trout Cacheris, PLLC (м. Вашингтон).

12 травня, міністр фінансів України заявив, що ця компанія була обрана виходячи з того, що вона має великий досвід у проведенні таких перевірок.