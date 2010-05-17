Сьогодні до України прибуває Президент РФ Медведев

Президент Росії Дмитро Медведев розраховує підписати в ході свого візиту до Києва 17-18 травня цілий ряд документів по співпраці двох країн, повідомило РІА Новості. "Це цілий ряд угод, які зараз в опрацюванні і у стадії узгодження. Вони стосуються співпраці у сфері виробничої кооперації, вони стосуються співпраці в енергетичній сфері, вони стосуються співпраці у сфері гуманітарного обміну, вони стосуються наших питань співпраці по міжрегіональних проблемах і міжнародних проблемах", - сказав президент в інтерв`ю представникам українських ЗМІ напередодні візиту.

За його словами, передбачається узгодити цілий ряд угод: з питань причорноморської безпеки, з питань придністровського врегулювання і питань європейської безпеки. "Увесь цей пакет зараз знаходиться у стадії остаточного узгодження. І я сподіваюся, що до моменту мого приїзду ми вже вийдемо на конкретні документи. Зараз дочищаються останні нюанси", - говорить Медведев.

Він відзначив, що це перший за досить довгий період офіційний візит президента Росії на Україну. "Я цьому дуже радий, тому що, по-перше, просто скучив за Україною. Я був, правда, в Харкові, але це був робочий візит. А це вже такий повноцінний офіційний візит зі всіма його атрибутами. Але головне, звичайно, не протокол, а головне - те, на що ми виходимо", - сказав президент РФ.

Він констатував, що за останній час Москва і Київ зробили досить серйозні кроки по напряму один до одного для відновлення "повноцінних, добросердих, щирих і дружніх стосунків, які традиційні для наших країн". "Ось і на цей раз я хотів би разом з президентом Януковічем зробити наступні кроки", - уклав Медведев. Стосунки Москви і Києва різко погіршали в роки правління на Україні Віктора Ющенка. Поліпшення почалося з приходом до влади Віктора Януковича.