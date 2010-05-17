У Закарпатті оголошено штормове попередження через сильні дощі та підвищення рівнів води у річках.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василина БЛОХ.

За її даними, через сильні опади, грози, які пройшлися Закарпаттям у неділю, 17 травня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.

Зокрема, на річці Тиса на ділянці В. Бичків-Вилок, а також у нижніх течіях річок Боржави та Латориці підвищення рівня води над нульовою позначкою очікується навіть на рівні 2 метрів.

В.БЛОХ також додала, що у нижніх течіях Боржави та Латориці можливий вихід води на заплаву.

Крім того, у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області додали, що орієнтовний максимальний рівень води в річці Боржава в районі села В. Ремети сягне 530-580 см над нулем поста.

Також можливі підтоплення сільгоспугіддь сіл Заріччя, Кам’янське, Великі Ком’яти, Боржавське Іршавського та Виноградівського районів.

Рятувальники також попереджають про підтоплення автодороги «Виноградове-Шаланки».

На Закарпатті через сильні опади підтоплено більше 100 дворогосподарств та сільгоспугідь

Як повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

Він зазначив, що 16 травня в Закарпатській області значна кількість опадів призвела до формування інтенсивних місцевих стоків.

Через захаращеність потічків, придорожніх канав та кюветів, водою підтоплено 115 дворогосподарств та сільськогосподарські угіддя в м. Ужгород, Ужгородському, Перечинському та Іршавському районах.

За даними Ф.ФІЛІПА, в обласному центрі Закарпаття підтоплено 24 дворогосподарства та підвальні приміщення багатоповерхівок на вулицях Шкільна, Дунаєвського, Сільвая, Мала, Тельмана, Дендеші, Докучаєва, Тімірязєва.

По області, за даними рятувальників, у воді опинилося 85 дворогосподарств у населених пунктах Руські Комаровці, Холмці, Дубрівка, Малі Селменці, Червоне, Великі Геєвці, Минай. Постраждали від води й 6 дворогосподарств у с. Сімерки Перечинського району.

Крім того, в Іршавському районі на річках Боржава та Іршавка вода вийшла на заплави та підтопила сільськогосподарські угіддя на площі близько 12 га.

Ф.ФІЛІП також додав, що увечері 16-го травня рятувальники розчищали від повалених дерев проїжджі частини на вул. Капушанській та площі Ш.Петефі в обласному центрі.

Наслідки підтоплень усувають працівники МНС та комунальники. Ситуація перебуває на контролі ГУ МНС в Закарпатській області, але вона ще, за даними Ф. ФІЛІПА, до кінця не відома. Дані уточнюватимуться.