Хмара вулканічного попелу повернулася у Європу

Хмара вулканічного попелу від вулкану Ейяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull), котрий вивергається в Ісландії та паралізував у квітні європейське авіасполучення, знову повернулася в континентальну частину Європи і дотягнеться до Сибіру, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на британських метеорологів.

Згідно з прогнозом, який опублікували на сайті британської метеослужби, хмара вулканічного попелу, розсіяного на висотах від поверхні до 6 тисяч метрів, рухаючись з боку Британії закриє північну і центральну Францію, Голландію і Бельгію, велику частину Німеччини, Данію, південь Швеції і Норвегії. Інша хмара, яка знаходиться на висоті від 6 до 10 тисяч метрів, "намалює" гігантську дугу, що проходить через усю Гренландію, Землю Франца-Йосипа, Нову Землю, і доходить до півострова Ямал і гирла Обі.

За даними вулканологів, вулкан продовжує вивергатися, попіл викидає на висоту до 7 тисяч метрів, а у деяких випадках до 8 тисяч метрів. Авіасполучення в Європі було фактично паралізоване в середині квітня через виверження вулкану Ейяфьятлайокудль в Ісландії, що почалося 14 квітня. Величезна хмара вулканічного попелу накрила спочатку Північну, потім частково Західну і Східну Європу. Минулої п'ятниці хмара попелу почала рухатися у бік Європи, внаслідок чого були закриті аеропорти Британії та Ірландії.