У Києві Медведєв зупиниться в резиденції Президента на Липській

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ під час дводенного офіційного візиту в Україну проживатиме в державній резиденції глави Української держави, яка знаходиться в Києві за адресою: вул. Липська, 4.

Про це УНІАН повідомило джерело зі складу відповідальних за організацію візиту з українського боку.

Як повідомляв УНІАН, Д. МЕДВЕДЄВ прибуде з візитом в Україну сьогодні, 17 травня.

Про це УНІАН повідомив джерело із складу відповідальних осіб за організацію візиту з українського боку, посилаючись на переданий російською стороною

Офіційний список членів делегації РФ

Відповідно до списку, разом з Д. МЕДВЕДЄВИМ в Київ сьогодні прибудуть глава Адміністрації Президента Росії Сергій НАРИШКІН, міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, перший заступник глави уряду РФ Ігор ШУВАЛОВ, міністр оборони Анатолій СЕРДЮКОВ, радник Президента РФ, спеціальний представник Президента з питань економічного співробітництва з державами-учасниками СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН, посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, міністр культури Олександр АВДЄЄВ міністр економічного розвитку Ельвіра НАБІУЛЛІНА, міністр освіти і науки Андрій ФУРСЕНКО, міністр енергетики Сергій ШМАТКО, голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, генеральний директор Державної корпорації "Росатом" Сергій КІРІЄНКО, а також президент Татарстану Рустам МІННІХАНОВ.

Як повідомляли деякі ЗМІ, у складі офіційної російської делегації в Київ нібито повинен був прибути президент Чечні Р. КАДИРОВ, проте його прізвища не виявилося у списку.