В АП відбувається офіційна церемонія зустрічі Медведєва

В Адміністрації Президента України в Києві почалася офіційна церемонія зустрічі Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента РФ на площі перед будівлею Адміністрації.

Відповідно до офіційного протоколу, на площі вишикувана рота почесної варти Збройних сил України. Військові музиканти виконали державні гімни України і Росії.

Глави держави обійшли воїнів почесної варти. При цьому Президент РФ Д. МЕДВЕДЄВ вітав українських військовослужбовців словами: "Вітаю воїнів"!

Потім відбулася церемонія представлення президентам офіційних делегацій Російської Федерації і України.

На завершення церемонії воїни роти почесної варти пройшли урочистим маршем перед главами двох держав.

Слід зазначити, що церемонія офіційної зустрічі в АП затрималася на 15 хвилин у зв'язку з поганими погодними умовами.

Далі у програмі офіційного візиту відбудеться зустріч віч-на-віч президентів України та Росії.