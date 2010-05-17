Юрист: зупинення актів ВР, Президента та ВРЮ заборонене

У пункт 5 статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України було внесено зміни, згідно з якими на сьогоднішній день не допускається забезпечення позову шляхом зупинення актів Верховної ради України, президента України, Вищої ради юстиції та встановлення для них заборони вчиняти певні дії.

Про це повідомила у коментарі агентству УНІАН старший юрист адвокатської компанії Arzinger Олена БРАЖИНЕНКО.

За її словами, 13 травня 2010 року Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ був підписаний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження», яким внесено зміни в Кодекс адміністративного судочинства України, в Кодекс про адміністративні правопорушення та в Закон України «Про Вищу раду юстиції». До підписання даного Закону заборона щодо забезпечення адміністративного позову розповсюджувалось тільки на зупинення рішень НБУ щодо призначення та здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії тимчасовому адміністратору, ліквідатору банку або національному банку України при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

О.БРАЖИНЕНКО додала, що даною редакцією Закону було також змінено редакцію пункту 4 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України в частині підсудності справ, в т.ч. до Вищого адміністративного суду України як суду першої інстанції також будуть підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції.

Юрист зауважила, що даним Законом було доповнено Кодекс адміністративного судочинства України статтею 171-1 «особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції». Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов ВРУ, указів і розпоряджень Президента України, актів Вищої ради юстиції, дій чи бездіяльності ВРУ, Президента України, Вищої ради юстиції.

Крім цього, за інформацією О.БРАЖИНЕНКО, були внесені зміни в п.1 статті 171 Кодексу в частині розгляду адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень КМУ, постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим. З даного пункту було виключено розгляд адміністративних справ щодо законності постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України.

Юрист зазначила, що даним Законом також було внесено зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні порушення та Закон України «Про Вищу раду юстиції». Станом на сьогоднішній день акти Вищої ради юстиції можуть бути оскаржені виключно у Вищому адміністративному суді України в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

О.БРАЖИНЕНКО зауважила, що у зв’язку із набранням чинності даного Закону адміністративні суди завершують розгляд справ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності ВРУ, Президента України, Вищої ради юстиції, провадження в яких відкрито на день набрання чинності цим законом, в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом. Адміністративні позови, апеляційні скарги, подані до дня набрання чинності цим Законом до відповідних адміністративних судів в адміністративних справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності ВРУ, Президента України, Вищої ради юстиції, провадження за якими не відкрито, передаються відповідними адміністративними судами до Вищого адміністративного суду України.