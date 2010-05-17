Україна і Росія уклали угоду про демаркацію кордону
19:20, 17 травня 2010Різне
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Сьогодні у Києві
Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні у Києві в рамках офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну у присутності глав двох держав.
«Угоду між Україною та РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону» підписали міністри закордонних справ України та РФ Костянтин ГРИЩЕНКО та Сергій ЛАВРОВ.
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