Президенти України і РФ підписали підсумковий протокол засідання

Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали «Підсумковий протокол третього засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулось сьогодні в рамках офіційного візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Києва.

Тексту документу поки не оприлюднено.

Крім того, у присутності президентів, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ та керівник Федерального космічного агентства РФ Анатолій ПЕРМІНОВ підписали «Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про співробітництво в галузі використання і розвитку російської глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС».

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК та міністр освіти і науки РФ Андрій ФУРСЕНКО підписали «Угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки РФ про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки».

Також міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК і міністр культури РФ Олександр АВДЄЄВ підписали «Програму співробітництва між Міністерством культури і туризму та Міністерством культури РФ на 2010-2014 роки».

Крім того, голова правління АТ «Укрексімбанк» Микола УДОВИЧЕНКО та президент-голова правління ВАТ «Банк ВТБ» Андрій КОСТІН підписали «Угоду про міжбанківське співробітництво між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Банк ВТБ».