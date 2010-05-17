Головне на 17 травня

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s підвищила довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній валюті з "В-/С" до "В/В", довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги за зобов`язаннями в національній валюті з "В/В" до "В+/В". Прогноз рейтингів - "стабільний".

Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Водночас рейтинг України за національною шкалою підвищений з "uaA" до "uaA+". Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту "4", присвоєний випускам пріоритетних незабезпечених облігацій, залишається незмінним. "Він віддзеркалює наші очікування середнього відшкодування основної частини боргу у разі реструктуризації або дефолту (30-50%) ", - сказано у повідомленні S&P.

S&P зазначає, що підвищення рейтингів України обумовлене думкою рейтингового агентства про поліпшення політичної координації, що проявилося в: поліпшенні зовнішньоекономічних стосунків з ключовими торговельними партнерами; 30-процентному скороченні тарифів на газ цього року в результаті переговорів з Російською Федерацією, що приведе до скорочення витрат на імпорт енергоносіїв майже на 3% ВВП (у річному розрахунку); переговорах з МВФ, які мають привести до відновлення програми фінансування, включаючи додаткове офіційне фінансування.

"На нашу думку, політична готовність до стабілізації економіки України значно посилилася, обумовлюючи підвищення кредитних рейтингів країни, зокрема, оскільки коригування обмінного курсу з кінця 2008 р. позитивно вплинуло на конкурентоспроможність країни. Підвищення рейтингів також показує стабілізацію зовнішньої ліквідності України і наші очікування підвищення обсягу доступних резервів порівняно з короткостроковим боргом, а також щодо невисокого боргу уряду, який, як ми очікуємо, до кінця 2010 р. складе 27% ВВП. З урахуванням гарантованого боргу, ця цифра збільшиться до 36% ВВП", - зазначено у повідомленні S&P.

Прогноз "стабільний" показує точку зору рейтингового агентства на баланс ризиків, що впливають на кредитоспроможність України. Перехід до стійкішої фіскальної позиції на тлі постійних поліпшень фінансових показників "Нафтогазу" і системи соціального забезпечення може привести до підвищення рейтингів, так само як і зниження залежності економіки від умов торгівлі та інших зовнішніх стресових ситуацій. Вищий рівень прямих інвестицій в несировинні галузі може сприяти підвищенню стійкості країни до такого показника, який приведе до більшої диверсифікації експорту України і посилення її зовнішньої позиції. Подібне збільшення неборгового фінансування в несировинні сектори може бути обумовлене зростанням політичної прихильності поліпшенню правового середовища з метою дати гарантії іноземним інвесторам щодо захисту прав власності. І навпаки, зниження політичної стабільності, вищі, ніж очікувалося, потреби в рекапіталізації фінансової системи або послаблення уваги до переговорів за програмою МВФ можуть чинити негативний вплив на рейтинги.

За попередніми даними, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року становило 4,8%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Євро обвалився до чотирилітнього мінімуму в понеділок, оскільки інвестори позбавляються від єдиної валюти у зв`язку з суверенними борговими проблемами в єврозоні і страхами, що круті обмежувальні заходи перешкодять відновленню економіки в регіоні. Про це повідомляє Рейтер.

Євро впав до долара на 0,56 відсотка до $1,2285. Раніше він знизився до $1,2234, найнижчої відмітки з квітня 2006 року. З початку травня єдина валюта втратила до долара більше семи відсотків, а з початку року - близько 14 відсотків.

"Технічно євро перепроданий, але, оскільки на ринку не відбувається істотного закриття коротких позицій, гравцям нічого не залишається, окрім як продавати євро, - сказав трейдер з японського банку. - Неприйняття риски, викликане бюджетною кризою в зоні євро, ймовірно, змусить інвесторів як і раніше переводити гроші в безпечні активи, такі як долар, ієна, американські Treasuries і золото".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала в неділю, що програма допомоги єврозоні вартістю $1 трильйона, розроблена Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом, лише дає додатковий час, аби розібратися із зростаючим розривом між слабкими і сильними економіками єврозони.

Аналітики говорять, що євро, ймовірно, падатиме далі, враховуючи слабкість прогнозу економічного зростання в ЄС в порівнянні з прогнозом для США.

"Це означає, що євро до долара торгуватиметься нижче, або щонайменше близько до довгострокової справедливої вартості, яку ми оцінюємо в $1,2100", - сказав Майк Джонс, валютний аналітик з Bank of New Zealand.

До ієни євро впав на 0,94 відсотка до 112,94 ієни, наблизившись до восьмилітнього мінімуму в 110,49 ієн, досягнутого раніше в травні.

Доларовий індекс виріс на 0,78 відсотка до 86,767.

До ієни долар знизився на 0,37 відсотка до 91,96 ієни.

Хмара вулканічного попелу від вулкану Ейяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull), котрий вивергається в Ісландії та паралізував у квітні європейське авіасполучення, знову повернулася в континентальну частину Європи і дотягнеться до Сибіру, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на британських метеорологів.

Згідно з прогнозом, який опублікували на сайті британської метеослужби, хмара вулканічного попелу, розсіяного на висотах від поверхні до 6 тисяч метрів, рухаючись з боку Британії закриє північну і центральну Францію, Голландію і Бельгію, велику частину Німеччини, Данію, південь Швеції і Норвегії. Інша хмара, яка знаходиться на висоті від 6 до 10 тисяч метрів, "намалює" гігантську дугу, що проходить через усю Гренландію, Землю Франца-Йосипа, Нову Землю, і доходить до півострова Ямал і гирла Обі.

За даними вулканологів, вулкан продовжує вивергатися, попіл викидає на висоту до 7 тисяч метрів, а у деяких випадках до 8 тисяч метрів. Авіасполучення в Європі було фактично паралізоване в середині квітня через виверження вулкану Ейяфьятлайокудль в Ісландії, що почалося 14 квітня. Величезна хмара вулканічного попелу накрила спочатку Північну, потім частково Західну і Східну Європу. Минулої п`ятниці хмара попелу почала рухатися у бік Європи, внаслідок чого були закриті аеропорти Британії та Ірландії.

Національний банк України (НБУ) зобов`язав комерційні банки надати до 20 травня свої бізнес-плани.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку (№47-112/3444-8131), текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"З метою забезпечення ефективного виконання НБУ функцій банківського регулювання і нагляду, просимо банки (окрім банків, у яких призначена тимчасова адміністрація або ліквідація) надати до 20 травня 2010 р. бізнес-план банку", - сказано у телеграмі.

При цьому вказують, що бізнес-план повинен включати, зокрема, затверджену Наглядовою радою оновлену стратегію банку відповідно до ринкових умов, і прогнозні показники розвитку банку на наступні роки.

Уряд просить парламент у четвер, 20 травня, першим питанням розглянути в другому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" з оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на засіданні Погоджувальної ради.

Він звернувся до парламенту з проханням у четвер спочатку розглянути цей законопроект, а потім розглядати проект програми соціально-економічного розвитку України.

За словами першого віце-прем`єра, до законопроекту подано близько 300 поправок, і тому доцільно було б його розглянути першим питанням.

А.КЛЮЄВ повідомив, що уряд працював над цим законопроектом, і в доопрацьованому документі "акцизи понижено у три рази".

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-квітні поточного року збільшилося на 10,9%, або 6,474 млрд. кВт/г порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 65,903 млрд. кВт/г.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, в першому кварталі теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 17,2%, або 4,066 млрд. кВт/г, - до 27,739 млрд. кВт/г, атомні електростанції (АЕС) - на 3,6% чи 1019 млрд. кВт/г, - до 29,591 млрд. кВт/г, блок-станції та комунальні ТЕЦ - на 10,2%, або 289,2 млн. кВт/г, - до 3,111 млрд. кВт/г.

ГЕС і ГАЕС в січні-квітні наростили виробництво електроенергії на 25,1% - до 5,459 млрд. кВт/г.

У квітні виробництво електроенергії в ОЕС України виросло на 13,8%, або 1,759 млрд. кВт/г порівняно з квітнем 2009 року - до 14,473 млрд. кВт/г.

Україна в січні-квітні збільшила експорт електроенергії на 40,5% (на 422,1 млн. кВт/г) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. - до 1,464 млрд. кВт/г.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики.

Згідно з повідомленням, зокрема, у вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину виріс на 3,7% - до 226,5 млн. кВт/г, у Словаччину скоротився у 3,3 раза - до 236,5 млн. кВт/г, у Румунію - виріс 2,8 разу - до 61,6 млн. кВт/г.

ДПВД "Укрінтеренерго" в січні-квітні поставило в Білорусь 937 млн. кВт/г електроенергії, тоді як в січні-квітні 2009 р. постачання в цю країну не здійснювалися.

Польща в січні-квітні не імпортувала українську електроенергію.

З 1 березня Україна припинила комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС у напрямку в Словаччину, Угорщину і Румунію через внутрішній дефіцит вугілля газової групи.

В Україні зростання промислового виробництва в квітні ц.р. проти квітня 2009 р. становило 17,4%, у січні-квітні 2010 року до січня-квітня 2009 року – зростання 12,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні порівняно з березнем спад промвиробництва становив 1,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в квітні проти квітня 2009 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 12,1% (у квітні 2010 року до березня – спад 1,1%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 34,8% (зростання 5,3%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 0,6% (спад 5,4%).

У обробній промисловості зростання обсягів виробництва в квітні, порівняно з квітнем 2009 р., становило 19,5% (зростання 0,8%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксоване зростання на рівні 1,2% (зростання 3,1%).

У легкій промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на рівні 4,8% (спад 5,9%), зокрема в текстильній промисловості й виробництві одягу, хутра та виробів з нього – зростання 4,1% (спад 5,7%), у виробництві шкіри, виробів із неї – 7,5% (спад 6,5%).

У обробці деревини й виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва в квітні проти квітня 2009 року становило 22,7% (спад 1,1%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 0,2% (спад 2,3%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки зафіксоване зростання – 17,7% (зростання 8,9%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на 17,3% (спад 6%), зокрема в хімічному виробництві – 20,4% (спад 8,8%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 7,7% (зростання 5,9%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 9,8% (зростання 19,8%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у квітні, порівняно з квітнем 2009 року, зростання виробництва становило 33,4% (спад 0,2%); у машинобудуванні зафіксоване зростання на рівні 33,9% (спад 2%), зокрема у виробництві машин і обладнання – 14,4% (спад 11,1%), у виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання – 12,5% (зростання 3,2%), у виробництві транспортного обладнання – 77,8% (зростання 3%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксоване зростання на рівні 14,8% (спад 15,6%).

Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні у Києві в рамках офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну у присутності глав двох держав.

«Угоду між Україною та РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону» підписали міністри закордонних справ України та РФ Костянтин ГРИЩЕНКО та Сергій ЛАВРОВ.

Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали «Підсумковий протокол третього засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулось сьогодні в рамках офіційного візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Києва.

Тексту документу поки не оприлюднено.

Крім того, у присутності президентів, генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ та керівник Федерального космічного агентства РФ Анатолій ПЕРМІНОВ підписали «Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про співробітництво в галузі використання і розвитку російської глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС».

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК та міністр освіти і науки РФ Андрій ФУРСЕНКО підписали «Угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки РФ про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки».

Також міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК і міністр культури РФ Олександр АВДЄЄВ підписали «Програму співробітництва між Міністерством культури і туризму та Міністерством культури РФ на 2010-2014 роки».

Крім того, голова правління АТ «Укрексімбанк» Микола УДОВИЧЕНКО та президент-голова правління ВАТ «Банк ВТБ» Андрій КОСТІН підписали «Угоду про міжбанківське співробітництво між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Банк ВТБ».

(УНІАН)