Курс НБУ на 18.05.10

Офіційний курс НБУ на 18.05.10100 USD - 792.5900 (17 травня - 792.5900)100 EUR - 978.7694 (17 травня - 990.1034)10 RUR - 2.5818 (17 травня - 2.6369)Облікові курси банківських металів на 18.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-97508.38 (17 травня-98182.09)961 XAG 10 Срібло-1514.64 (17 травня-1556.65)962XPT10Платина-134264.75(17 травня-136801.03)964 XPD 10 Паладій-40818.39 (17 травня-42879.12)

Офіційний курс НБУ на 18.05.10 100 USD - 792.5900 (17 травня - 792.5900) 100 EUR - 978.7694 (17 травня - 990.1034) 10 RUR - 2.5818 (17 травня - 2.6369) Облікові курси банківських металів на 18.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-97508.38 (17 травня-98182.09) 961 XAG 10 Срібло-1514.64 (17 травня-1556.65) 962XPT10Платина-134264.75(17 травня-136801.03) 964 XPD 10 Паладій-40818.39 (17 травня-42879.12)

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