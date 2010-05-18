Анонс на 18 травня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Круглий стіл на тему: "Концепція стратегічного розвитку Києва: основні положення". Учасники: Валерій Міронов, заступник голови КДМА; Ігор Соколов, заст. міністра регіонального розвитку і будівництва; Сергій Броневицький, в.о. начальника ГУ містобудування і архітектури та ін.

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10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Громада Коцюбинського ініціює референдум по наданню селищу Коцюбинське Київської області статусу міста обласного підпорядкування». Учасники: голова Соціальної ініціативи «Рідне Коцюбінське» Володимир Жарков, депутати Коцюбінського селищної ради (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 0985199180.

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Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України, на якому розглядатиметься справа про розповсюдження ЧП «Капітолій» неправдивої реклами власних послуг за поданням фінансових позик. Зокрема, йдеться про введення в оману українських споживачів. До участі в засіданні, яке відбудеться під керівництвом голови Комітету Олексія Костусева, запрошені уповноважені представники компанії-відповідача.

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Круглий стіл на тему: «Коли поновиться кредитування?», організований тижневиком «Коментарі:». Учасники: Олексій Волчков, заступ. голови правління банку ПУМБ; Олексій Саливон, директор департаменту розвитку малого і середнього бізнесу Universal Bank; Ігор Лебедінец, член правління Universal Bank; Наталя Лаврик, начальник департаменту кредитних операцій VAB Банку та ін.

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Відбудеться презентація спільного проекту Компанії по управлінню активами «Райффайзен Аваль», видавничого будинку «Економіка» і фінансово-аналітичного журналу «Інвестгазета» - спецвипуску «100 Нових капіталістів України» в рамках спеціального заходу «Raiffeisen Private Wealth Forum, Форум власників приватного капіталу».

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Прес-конференція на тему: «Рейдерське захоплення ЗАТ «Одесакондитер»: на чиїй стороні правда?». Учасники: Ярослав Месяц, лідер руху середнього класу; Сергій Тишин, представник ОО «Народна варта»; Валентина Гросу, акціонер ЗАТ «Одесакондитер» та ін.

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Відбудеться засідання Опозиційного уряду.

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Прес-конференція на тему: "Комп`ютерне піратство в Україні: суспільна проблема, яка вимагає кардинальних дій". Учасники: Володимир Дмитришин, заст. голови Державного департаменту інтелектуальної власності; Сергій Лебідь, заст.начальника Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України та ін.

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18-20 травня в Києві проходитиме Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом».

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