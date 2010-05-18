18-20 травня Україну відвідає міністр закордонних справ Китаю

18-20 травня в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ян ЦЗЕЧІ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, 19 травня у програмі візиту запланована зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА та міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Я.ЦЗЕЧІ.

Сьогодні, 18 травня, о 18:00 очікують прибуття міністра закордонних справ КНР до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Участь преси не передбачена.

Завтра, 19 травня, о 09:30 почнуться переговори міністрів закордонних справ України та КНР К. ГРИЩЕНКА і Я.ЦЗЕЧІ.

Після переговорів відбудеться церемонія підписання Протоколу про консультації між МЗС України і МЗС КНР.

Прес-служба МЗС завершує сьогодні о 18.00 акредитацію представників ЗМІ на висвітлення заходів за телефонами: 238-17-20 і 238-15-29.