Медведєв про співпрацю України з ЄС: "Відчуйте різницю..."

Росія готова розглядати можливість співпраці з Україною у рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу на прийнятних умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав у Києві під час сьомого українсько-російського економічного форуму.

При цьому Д. МЕДВЕДЄВ наголосив, що плани про асоційоване членство України в Євросоюзі - це суверенне право України. Як сказав Президент РФ, у Росії з Євросоюзом ще тісніші відносини, міцне економічне співробітництво. "У нас у якихось моментах, я маю на увазі РФ, серйозніші навіть, ніж асоційовані, тому що на РФ припадає приблизно 250 млрд. доларів товарообігу з ЄС", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що, на жаль, з Україною лише 23 млрд. доларів, проте, є надія, що цього року товарообіг досягне 40 млрд. доларів.

"Але все одно, подивіться, як кажуть, відчуйте різницю, що з цього виходить. З цього виходить те, що ми повинні разом продумувати інтеграційні механізми, як в спілкуванні з Євросоюзом, який для нас дуже важливий і з урахуванням європейської орієнтованості наших економік, і з урахуванням європейської ідентичності наших країн. Але з іншого боку, дивитися і на можливості співпраці в інших інтеграційних треках, природно, в тих обсягах і на тих умовах, які влаштовуватимуть наші країни. Тому я хотів би сказати, що Росія готова до обговорення співпраці на інших інтеграційних майданчиках з Україною, включаючи і майданчик Єдиного економічного простору і Митного союзу", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що співпраця у рамках ЄЕС і Митного союзу можлива лише у тому випадку, якщо воно буде привабливою і корисною для обох країн.