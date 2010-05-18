ГОЛОВНЕ на 18 травня

Хроніка дня

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ЗЕД: Уряд скасував 13% надбавки до діючої мита на ввезення холодильників та автомобілів

Кабінет міністрів України постановою № 342 від 12 травня скасував постанову попереднього уряду про введення тимчасової надбавки в розмірі 13% до діючих ставок мита на ввезення холодильників і автомобілів.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Миколи Азарова розміщений на Урядовому порталі.

"Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету міністрів України від 18 березня 2009 р. № 230 “Про скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита", - йдеться у постанові.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2009 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою".

18 березня 2009 року Кабмін скасував дію 13%-відсоткової надбавки до ставок ввізного мита при імпорті усіх товарів, окрім автомобілів і холодильників, і схвалив законопроект, яким дія цієї надбавки скасовується взагалі.

У Світовій організації торгівлі неодноразово відзначали, що дія 13%-ї надбавки до митного збору порушує вимоги СОТ. Про недоцільність дії такої надбавки заявляли і в Міжнародному валютному фонді.

У червні 2009 року Конституційний Суд України визнав неконституційним право Кабміну скорочувати, скасовувати і продовжувати тимчасову надбавку до ставок ввізного мита на товари.

7 вересня 2009 року втратила чинність норма про стягування 13%-ної надбавки до митного збору при імпорті товарів до України.

Міжнародн зв»язки: 18-20 травня в Україні перебуватиме міністр закордонних справ Китаю

18-20 травня ц.р. в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ян ЦЗЄЧИ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 19 травня ц.р. програмою візиту заплановано зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА та міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Я.ЦЗЄЧИ.

Сьогодні, 18 травня, о 18:00 очікується прибуття міністра закордонних справ КНР до міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Участь преси не передбачена

Завтра, 19 травня, о 09:30 розпочнуться переговори міністрів закордонних справ України та КНР Костянтина ГРИЩЕНКА та Я.ЦЗЄЧИ.

Після переговорів відбудеться церемонія підписання Протоколу про консультації між МЗС України та МЗС КНР.

Прес-служба МЗС завершує сьогодні о 18.00 акредитацію представників ЗМІ на висвітлення заходів за телефонами: 238-17-20 та 238-15-29.

Макропоказники: ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України в 2010 році до 4%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2010 році до 4%, що на 1% вище попередніх оцінок.

Про це йдеться в повідомленні щодо перегляду економічних прогнозів країн Центральної та Східної Європи, оприлюдненому на сайті ЄБРР.

«В Україні, яка в 2009 році постраждала від найбільшого падіння економіки серед усіх країн регіону, на сьогодні справи покращуються. Настрої учасників ринку щодо України покращилися після завершення виборів і відновлення переговорів із Міжнародним валютним фондом», - йдеться в повідомленні ЄБРР.

За оцінками експертів ЄБРР, загальне покращення показника зростання ВВП країн Центральної та Східної Європи, за винятком Румунії та Болгарії, становить близько 0,5%, до кінця 2010 року, згідно з прогнозом, рівень зростання ВВП має становити 3,7%.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року становило 4,8%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2%, у ІІ кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в ІІІ кварталі – 16%, в ІV – 6,8%.

Фінанси: Європарламент схвалив виділення Україні 500 млн. євро позики

Європарламент схвалив сьогодні виділення Євросоюзом Україні позики на суму 500 мільйонів євро для подолання фінансової кризи.

"Я рішуче вітаю ухвалене сьогодні Європарламентом рішення про підтримку України за допомогою кредитної позики", - йдеться у заяві голови Європарламенту Єжи БУЗЄКА, що надійшла до РІА «Новости».

Як передає кореспондент УНІАН, Європарламент, зокрема, схвалив проект доповіді щодо надання Україні макрофінансової допомоги.

Для того, щоб Україна отримала ці гроші, необхідно також рішення Ради міністрів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року Єврокомісія запропонувала надати Україні макрофінансову допомогу на суму 500 млн. євро, а також заявила про можливість надання ще 150 млн. євро, не використаних за попереднім рішенням про допомогу Україні від 2005 року.

Головною умовою отримання цих грошей є оновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Прямі інвестиції до України у I кварталі скоротилися на 39% – Держкомстат

У першому кварталі п.р. іноземні інвестори вклали в економіку України 717,1 млн. дол. США прямих інвестицій, що становить 61% надходжень аналогічного періоду 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, в цілому приріст загального обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, за підсумками 2009 року становив 98,3 млн. дол., що становить 12% рівня січня-березня 2009 року.

За даними Держкомстату, приріст іноземного капіталу у звітному періоді спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – на 214,7 млн. дол., на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів, предметів особистого споживання – на 30,2 млн. дол., а також на будівництві – на 6,6 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в України на 1 квітня 2010 року становив 40 млрд. 007,4 млн. дол., що на 0,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010 року, і з розрахунку на одну особу становить 872,1 дол.

Сума кредитів і позик, одержаних підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 квітня 2010 року становила 5 млрд. 517,1 млн. дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позиковий капітал, на 1 квітня 2010 року становив 45 млрд. 524,5 млн. дол.

У січні-березні 2010 року з України в економіки інших країн світу вкладено 587,8 млн. дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося переважно у вигляді акцій. Інвестиції з України здійснені до 47 країн світу, основна їх частка направлена на Кіпр (93,4%).

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням їх переоцінки, втрат і курсової різниці, на 1 квітня 2010 року становив 6 млрд. 793,2 млн. дол.

Сума кредитів і позик, наданих українськими підприємствами, на 1 квітня 2010 року становила 125,2 млн. дол. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіки інших країн світу, враховуючи позиковий капітал, становив 6 млрд. 918,4 млн. дол.

В Україні скасовано обов`язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій - НБУ

У зв`язку з набуттям чинності з 15 травня 2010 року змін до відповідних законодавчих актів, в Україні скасовується обов`язкова державна реєстрація іноземних інвестицій.

«...Від дня набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій і кредитування» №2155-VI Національний банк України припиняє державну реєстрацію іноземних інвестицій», - йдеться у телеграмі Нацбанку (№13-214/2594-8235), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно із змінами, іноземний інвестор може в добровільному порядку здійснити реєстрацію своєї інвестиції в місцевому органі влади.

У порядку лібералізації режиму іноземного інвестування також скасовані норми, згідно з якими іноземні інвестиції повинні здійснюватися виключно у національній валюті, і, в обов`язковому порядку, через спеціальні інвестиційні рахунки.

Крім того, законом №2155-VI скасовуються норми, якими в законодавчому порядку встановлювалася заборона на скорочення термінів виконання резидентами-позичальниками зобов`язань в іноземній валюті перед нерезидентами.

Як повідомлялося, посилення режиму інвестування і заборона на дострокове виконання зобов`язань за валютними кредитами перед нерезидентами були введені в Україні в листопаді 2009 року Законом ««Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи». Вищезгадані норми у той час були введені з метою припинення падіння, і стабілізації курсу гривні. Першою нормою обмежувалося надходження в Україну «гарячих» спекулятивних грошей, друга була покликана зменшити відплив з країни валютних коштів під час істотного перевищення попиту на валюту над її пропозицією.

НБУ сьогодні на міжбанку готовий купувати євро по 9,7 грн./євро

Національний банк України (НБУ) сьогодні на міжбанку готовий купувати євро по 9,7 грн./євро. Про це йдеться у телеграмі Нацбанку №38-012/2948, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, НБУ оголосив про купівлю американського долара за незмінним за останній час курсом - 7,925 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України у квітні поточного року збільшилися на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. дол.

Новини банків: Азаров очолив раду з питань участі держави у капіталізації банків

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ очолив Експертно-аналітичну раду з питань участі держави у капіталізації банків, а також зробив більш жорсткою процедуру ухвалення рішень на засіданні цієї ради.

Відповідні рішення закріплені урядовою постановою № 343 від 17 травня, яка розміщена на Урядовому порталі за підписом М.АЗАРОВА.

До складу ради також увійшли віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО (заступник голови ради), міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО (заступник голови ради), радник Міжнародного валютного фонду Енгін АКДЖАКОДЖА (за згодою), координатор фінансового та приватного секторів по Україні, Білорусі та Молдові Світового банку Маріус ВІСМАНТАС (за згодою), директор Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Мінфіну Володимир КОЦЮБА, заступник міністра фінансів Андрій КРАВЕЦЬ, перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА, заступник директора Департаменту з питань участі держави у капіталізації банків Мінфіну Ярослав МАТУЗКА, заступник голови Національного банку Василь ПАСІЧНИК (за згодою), голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” Ігор СОТУЛЕНКО, перший заступник голови Національного банку Анатолій ШАПОВАЛОВ (за згодою), а також начальник Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету міністрів України Валентина ЯЩУК.

Уряд також вніс зміни до Положення про Експертно-аналітичну раду з питань участі держави у капіталізації банків, які стосуються процедури прийняття рішень. Зокрема, тепер засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як вісім її членів з правом вирішального голосу (раніше було достатньо шести присутніх).

Крім того, рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як семеро присутніх на засіданні членів ради з правом вирішального голосу (раніше для цього було достатньо голосування п`яти членів ради з правом вирішального голосу).

ПЕК: Газ України» закликає підприємства ТКЕ повністю розрахуватися за спожитий газ

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» закликає підприємства теплової комунальної енергетики (ТКЕ) повністю розрахуватися за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що у разі недотримання підприємствами ТКЕ своїх договірних зобов`язань щодо дисципліни газоспоживання та проведення стовідсоткових розрахунків за спожитий природний газ підприємства-боржники будуть відключені від газопостачання.

Компанія зазначає, що станом на 17 травня ц.р. рівень розрахунків підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр., становив 66%. Сума боргу підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за спожитий у зазначений період природний газ становить 3,29 млрд. грн.

Найбільшу заборгованість накопичили підприємства ТКЕ Донецької (539,48 млн. грн.), Дніпропетровської (494,52 млн. грн.), Харківської (410,00 млн. грн.), Луганської (309,74 млн. грн.) та Одеської (184,31 млн. грн.) областей.

Заборгованість АЕК «Київенерго» станом на 17 травня ц.р. перед ДК «Газ України» за спожитий у 2009-2010 рр.. природний газ становить 2,13 млрд. грн. (Рівень розрахунків ДК «Газ України» - 39%).

Також у ДК «Газ України» звертають увагу, що незадовільним є рівень погашення заборгованості за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2008-2009 рр.. На сьогодні борг підприємств ТКЕ за спожитий у попередньому опалювальному сезоні природний газ становить 1,97 млрд. грн., а рівень розрахунків - 78%.

Зволікання з погашенням заборгованості за спожитий природний газ значно ускладнює підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр. і проведення НАК «Нафтогаз України» своєчасних і повних розрахунків за імпортований газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями ст. 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання та забезпечення населення теплою водою покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

Кабмін має намір відмінити рішення про передачу «Нафтогазу України» ліцензії на Сахалінське родовище

Кабінет міністрів України має намір відмінити рішення уряду від 1 березня 2010 року про передачу НАК «Нафтогаз України» спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами Сахалінського газоконденсатного родовища (Краснокутський район Харківської обл.).

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело, з посиланням на копію протоколу засідання Кабміну від 26 квітня 2010 року.

За його інформацією, це рішення скасовано у зв`язку з його нереалізацією.

Нагадаємо, 14 травня в ефірі ТРК «Україна» лідер БЮТ, екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що уряд Миколи АЗАРОВА відмінив рішення Кабміну про передачу «Нафтогазу» ліцензії на Сахалінське родовище.

«У нас ще було стратегічне родовище газу - Сахалінське родовище в Харківський області. Ми, наш уряд, постановою передали його НАК «Нафтогаз України» для розробки і щоб газ, наш український, потрапляв саме громадянам України. Ви що думаєте, що хтось знає, що тиждень тому відмінили цю постанову і віддали найближчому оточенню ЯНУКОВИЧА найбільш стратегічне родовище газу в Харківський області? У вас вже його немає. Ви вже не володієте цими речами як держава», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

29 квітня 2010 року Рада інвесторів Сахалінського родовища звернулася до міністра охорони навколишнього природного середовища України Віктора БОЙКА з вимогою виконати Розпорядження Кабінету міністрів України від 26.08.2009 №1095-р. Це розпорядження зобов`язує міністерство видати НАК «Нафтогаз України» дозвіл на розвідку і експлуатацію Сахалінського родовища природного газу протягом 30 календарних днів. Рада інвесторів також нагадала голові правління НАК «Нафтогаз України» Євгену БАКУЛІНУ про те, що згідно з даним розпорядженням НАК «Нафтогаз України» з 26.09.2009 вже володіє дозволом на користування надрами Сахалінського родовища. На цій підставі Рада інвесторів закликала НАК «Нафтогаз України» розпочати підготовку плану заходів щодо відновлення робіт на Сахалінському родовищі природного газу.

Довідка УНІАН. Сахалінське родовище (Краснокутський район Харківської області) є одним з найбільш перспективних родовищ України і протягом останніх років неодноразово ставало об`єктом незаконних дій як з боку посадовців державних органів, так і представників приватних компаній, які намагалися одержати спецдозвіл на користування надрами цього родовища в обхід конкурентних процедур, визначених законодавством.

Ощадбанк РФ зацікавлеий у фінансуванні добудови енергоблоків ХАЕС

Ощадбанк Росії має намір спільно з компанією «Росатом» взяти участь у фінансуванні добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова правління банку Герман ГРЕФ.

Він відзначив, що участь банку у цьому проекті на сьогодні ще розглядається.

«Останні кілька місяців ми спільно працюємо над цим проектом, і є надія, що найближчим часом нам вдасться його структурувати», – сказав Г.ГРЕФ.

При цьому він відзначив, що остаточну суму, необхідну для фінансування проекту, назвати поки що складно, однак ця сума «досить значна».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив проект міжурядової угоди між Україною і Російською Федерацією щодо добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго ухвалило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р. Кабінет Міністрів прийняв постанову № 118 «Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС». У ній чітко визначено тип реакторної установки і замовника будівництва – НАЕК «Енергоатом». Також спрощено процедуру закупівлі основного обладнання і проектування нових енергоблоків – у одного постачальника.

Попередня вартість спорудження 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС становить близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКІЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% – російська сторона надає кредит зі ставкою Libor + 3% і 15% – українська сторона. Погашення тіла кредиту – через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.

10 квітня п.р. прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у розмірі 5-6 млрд. дол.

Промисловість: Ахметов заявляє, що вивчає можливість придбання «Запоріжсталі»

ыласник компанії СКМ Рінат АХМЕТОВ вивчає можливість придбання металургійного комбінату «Запоріжсталь».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед початком 7-го українсько-російського економічного форуму, який проходить у Києві за участю президентів України та Росії.

«Ми вивчаємо можливість придбання пакета... «Запоріжсталь» - це дуже цікаве підприємство», - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому він підкреслив, що СКМ є відкритою компанією, і якщо таку угоду буде укладено, то цей факт стане відомий громадськості.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. на прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ підтвердив інформацію про те, що Група «Метінвест», підконтрольна бізнесмену Р.АХМЕТОВУ, придбала 50% акцій ВАТ «Запоріжсталь».

«Якщо ви наполягаєте, так, справді, він ці акції купив», – сказав Б.ПЕТРОВ, відповідаючи на запитання про достовірність інформації про придбання «Метінвестом» пакета акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Б.ПЕТРОВ також повідомив, що представники обласної влади вже налагодили контакт із новими акціонерами, й зазначив, що зі зміною власників меткомбінату вимоги Запорізької ОДА не зміняться. «Від нових власників нам потрібно ті ж дві речі, що й раніше, – дотримання норм природоохоронного законодавства і збереження робочих місць», – сказав Б.ПЕТРОВ.

Крім того, мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ в інтерв`ю УНІАН підтвердив факт проведення переговорів між Групою «Метінвест» і акціонерами ВАТ «Запоріжсталь» про продаж акцій підприємства.

Водночас, прес-служба Групи СКМ заявила про те, що на даний момент ні Рінат АХМЕТОВ особисто, ні Група СКМ (зокрема гірничо-металургійний холдинг «Метінвест») не є власниками ВАТ «Запоріжсталь», а також не знаходяться в стані оформлення операції з придбання цього підприємства.

17 травня голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЕВ заявив журналістам про відсутність будь-яких заявок на придбання, концентрацію, поглинання ВАТ «Запоріжсталь».

При цьому він додав, що компанія СКМ завжди відрізнялася законослухняністю.

«Я знаю СКМ як дуже законослухняну компанію, й досвід роботи з цією компанією показує, що вони спочатку звернуться й проконсультуються», – сказав О.КОСТУСЄВ. Як повідомлялося раніше, у придбанні ВАТ «Запоріжсталь» була зацікавлена компанія POSCO (Південна Корея), один із найбільших виробників сталі в світі.

6 жовтня 2009 року Група «Метінвест» і компанія POSCO підписали Меморандум про взаєморозуміння, який став початком вивчення можливостей і здійснення взаємовигідної співпраці.

У середині 2009 року співвласники основного акціонера «Запоріжсталі», компанії Midland Group, – Едуард ШИФРІН і Олексій ШНАЙДЕР заявили про намір продати близько 50% акцій меткомбінату.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Група "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі та напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами групи "Метінвест" є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських засадах.

Транспорт: ОАК та Антонов створюють СП із продажу та обслуговування «Анів»

Росія та Україна створюють СП із продажу та післяпродажного обслуговування літаків «Ан». Про це повідомив голова Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Олексій ФЕДОРОВ на Українсько-російському бізнес-форумі, в якому беруть участь президенти двох країн, передає РІА «Новости».

«Ми домовилися з нашими колегами створити спільне підприємство із закупівлі матеріалів і комплектуючих виробів, із продажу та післяпродажного обслуговування літаків марки «Антонов», - сказав О.ФЕДОРОВ.

«Сподіваюся, що найближчим часом це реалізуємо й зможемо доповісти урядам наших країн про ці кроки», - додав голова ОАК.

Україна розраховує від РФ на збільшення квоти транзитних дозволів для українських перевізників на 2010 рік

Україна отримала підтримку з боку Російської Федерації щодо можливості збільшення квоти дозволів для українських перевізників на 2010 рік для здійснення перевезень на в`їзд і виїзд із третіх країн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, уже в кінці травня питання щодо збільшення квоти дозволів будуть винесені на обговорення під час проведення двосторонньої українсько-російської змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Пасажири проти повернення до іменних квитків на потяги

Позиція Міністерства транспорту і зв`язку щодо повернення до продажів залізничних квитків для пасажирів за паспортами залежить від позиції пасажирів, більшість яких проти такої системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів перший заступник міністра Володимир КОРНІЄНКО.

«80% пасажирів, згідно з нашими опитуваннями, дали негативну оцінку цій ініціативі. Ми одержали дуже багато нарікань щодо впровадження цієї системи іменних квитків. Незручність для пасажирів – це для нас головна позиція, тому що, врешті-решт, ми працюємо для пасажирів. Тому позиція Мінтрансу у цьому однозначна: пасажир, ми його підтримуємо», - сказав він.

Крім цього, за словами В.КОРНІЄНКА, «Укрзалізниця» серйозно працює над впровадженням електронних квитків. «Ми серйозно попрацювали над впровадженням електронного квитка. Ми поставили завдання десь на другу половину поточного року, червень-липень, вийдемо на нормальний електронний квиток, такий, як застосовується в авіації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» відзначала, що підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України щодо відновлення продажів залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв`язку з випадками міжнародного тероризму, що почастішали.

Питання відновлення продажів іменних залізничних квитків з квітня перебуває у процесі вивчення. «Укрзалізниця» все активніше поширює технологію продажу електронних квитків, які пасажири викупляють за пред`явленням паспорта.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами або за іншими документами, які засвідчують особу, у листопаді 2007 року.

“Київметробуд” відновлює будівництво трьох нових станцій метро

ВАТ “Київметробуд” завдяки отриманому фінансуванню відновлює роботи на будівництві трьох нових станцій метро - “Деміївської”, “Голосіївської” та “Васильківської” - на Куренівсько-Червоноармійській лінії в напрямку Теремків.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби підприємства Валентин КЕЙБІС.

За його словами, днями надійшов з Держбюджету перший транш – 50 млн. грн. – з обсягу передбаченого на цей рік фінансування добудови станцій, роботи на яких були заморожені майже рік.

Він нагадав, що фінансування здійснюється як з держбюджету, так і за рахунок бюджету Києва. Загалом на поточний рік передбачено 800 млн. грн. “У жовтні 2008 р. ми отримали офіційне повідомлення з Київської міської держадміністрації про припинення фінансування. Деякий час ми ще продовжували роботи на будівництві нових станцій, але за кілька місяців були вимушені “заморозити” роботи”, - прокоментував В.КЕЙБІС.

Зараз же ведеться активний збір робітників, які були відправлені у вимушені відпустки, і орієнтовно з найближчого понеділка планується відновити будівельні роботи на вказаних станціях в необхідних обсягах. До робіт на цій ділянці лінії метро буде залучено зараз понад 2 тис. працівників “Київметробуду”, які здійснюватимуть будівництво у три зміни.

“Напрацьовано графік виконання робіт і якщо буде забезпечено фінансування будівництва, то ми здамо ці три станції до 1 січня, тобто до Нового року”, - запевнив В.КЕЙБІС.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня начальник КП “Київський метрополітен” Петро МІРОШНИКОВ заявив, що три нові станції столичного метро у напрямку Теремків - "Деміївська", "Голосіївська" і "Васильківська" - планується добудувати і ввести в експлуатацію в поточному році. За його інформацією, відбулася нарада у прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, де розглядалось питання будівництва столичного метрополітену. “Він доручив Міністерству фінансів виділити кошти, яких не вистачає на завершення будівництва”, - сказав керівник столичного метро.

Довідка УНІАН. У жовтні 2008 р. ВАТ “Київметробуд” порушило питання про консервування будівництва нової ділянки метро на Теремки через недофінансування робіт з бюджету столиці. За даними компанії, до жовтня минулого року заборгованість за виконані роботи становила 218,1 млн. грн.

Готовність цієї ділянки на той час становила 95%.

Нові станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метро в бік Теремків - “Деміївська”, “Васильківська” і “Голосіївська” - планували ввести в експлуатацію до кінця 2008 року.

Кримінал: За хабарництво затримано одного з керівників “Артеку”

Слідчими Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з працівниками ГУБОЗ МВС України та Севастополя затримано „на гарячому” після одержання частини хабара в сумі більш як 40 тис. грн. одного з керівників Міжнародного дитячого центру “Артек”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, встановлено, що посадовець вимагав та одержав хабар на загальну суму понад 200 тис. грн. від директора закритого акціонерного підприємства за вирішення питання щодо погашення заборгованості за поставлені продукти харчування.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.