Тимошенко: Янукович переконаний, що прийшов до влади на довічно
Почав із приручення ЗМІ та "штучної" опозиції?
Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що прийшов до влади на довічно. Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв`ю «Лівому берегу».
За її словами, «йому легко встановити повний контроль над телебаченням, радіомовленням, судовою системою. Головне – над мажоритарною, в крайньому випадку, змішаною системою виборів на всіх рівнях. Легко, за умови байдужості суспільства».
Паралельно з цим, каже Ю.Тимошенко, «він не проти знищити реальну опозицію, підтримавши, виростивши, викохавши «натомість» свою, ручну – гостру й інтелектуальну, комуністичну і націоналістичну. Лише б гавкала і замовкала за махом руки «господаря». Вам нічого це не нагадує?».
За словами Ю.Тимошенко, «план Януковича вже у дії. І з першим його пунктом він вже справився, з другим – частково. З центральними каналами ТV «все гаразд», про це публічно сказали журналісти з «1+1» і СТБ, але, думаю, їх за декілька місяців приструнять або звільнять. У суспільства немає каналів «Інтер», «1+1», УТ-1. Немає у суспільства й інших «кнопок». Вони є у Януковича, тому що належать тим, хто або ділить з ним гроші, або від нього залежить, або у нього працює, або його боїться. Іноді всі разом».
Так, погоджується лідер БЮТ, «існують політичні ток-шоу, але політиків там виставляють, як напівнормальних, так, що країні за них стає соромно. Але, навіть не ток-шоу – головне. Головне – щоденні: уранішні, денні і вечірні новини, де технології маніпулювання свідомістю досягли досконалості. У цих новинах з людини з IQ, близьким до трагічної нульової позначки, створюють лідера нації. У цих новинах осуд світовою демократичноїю спільнотою окремих вчинків влади трактують, як європейський або євроатлантичний тріумф, а репліки «людей з вулиці» підібрані під потрібний шаблон».
«Отже перший пункт програми привласнення країни Янукович практично виконав», - відзначила Ю.Тимошенко.