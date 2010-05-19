Азаров: Уряд співпрацюватиме з МВФ за новою програмою

На сьогодні уряд України підготував надійне підґрунтя для продовження співпраці з МВФ за новою програмою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що зустрічався з представниками МВФ місяць тому, і за цей період була проведена серйозна робота, що підтверджує можливість початку співпраці найближчим часом.

«За час, що минув (місяць), з`явилися результати, які покращують наше співробітництво в плані підписання нової програми з МВФ», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ухвалений і почав виконуватися Держбюджету поточного року з мінімальним дефіцитом, встановленим у межах домовленостей з МВФ, налагоджується фінансова ситуація в НАК «Нафтогаз України», зокрема, врегульовано питання дефіциту фінплану «Нафтогазу», проведене поліпшення адміністрування податкових і митних платежів .

«Таким чином, ми підготували абсолютно надійне підґрунтя для завершення переговорів з МВФ і підписання нової угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підтвердив, що найближчими днями місія МВФ продовжить роботу в Україні.

Нагадаємо, наприкінці квітня прес-служба віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА повідомляла, що Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили основну текстову частину угоди про співпрацю, за якою нова програма передбачає виділення кредиту обсягом 19 млрд. дол. на 2,5 роки.

Також повідомлялося, що наступний раунд переговорів про продовження співпраці України і МВФ відбудеться у Києві в першій половині травня. «Вже 11 травня в Україну приїдуть експерти Фонду з юридичних питань, а 17 травня - Місія Європейського департаменту МВФ», - сказав С.ТІГІПКО.

12 травня міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО повідомив, що Україна і МВФ ще не визначили остаточну суму кредиту за новою програмою співпраці.

Він зазначив, що на даний момент переговори щодо змісту нової програми співпраці тривають.

«Цього місяця приїжджає місія (МВФ - УНІАН), яка буде відпрацьовувати правовий механізм самої угоди. Далі запланована робота технічних місій. Сума поки не визначена - йде процес переговорів », - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він зазначив, що переговори йдуть конструктивно.