Україна і Росія готують меморандум щодо спірних суб'єктів підприємницької діяльності

Україна і Росія у спільному меморандумі викладуть перелік спірних питань про суб`єктів підприємницької діяльності.

Про це глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив в інтерв`ю газеті «Дело» (№79 за 19 травня).

Зокрема, він прокоментував заяву Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА про те, що зараз готується список спірних питань, які Україна і Росія повинні вирішити найближчим часом.

«Йшлося про спірні питання суб`єктів підприємницької діяльності. Ми домовилися підготувати меморандум, в якому викладемо перелік проблем для їх подальшого вирішення», - уточнив С.ЛЬОВОЧКІН.

*** Меморандум – дипломатичний документ, в якому викладена фактична, документальна або юридична сторона питання.