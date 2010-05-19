Уряд пропонує ввести граничні терміни видачі земельних актів

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує схвалити законопроект, яким, зокрема, вводиться обмеження максимальних термінів видачі громадянам державних актів на право власності на землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що законопроект істотно спростить систему видачі земельних актів.

«Ви знаєте, яке це хворобливе питання для мільйона громадян, яких обдурили обіцянками безкоштовно видати акти на землю. Ми наведемо лад у цій справі. Пропонується (у законопроекті – УНІАН) вперше ввести граничні терміни видачі актів», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що посадовців, які порушують норми чинного законодавства, притягатимуть до адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 квітня п.р. і Україні 12,5 млн. громадян приватизували земельні ділянки загальною площею 4 млн. га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд, ведення особистого селянського господарства, садівництва, індивідуального дачного і гаражного будівництва, що становить 86% кількості громадян, які мають право на приватизацію наданих в їх користування земельних ділянок.

За даними Департаменту земель сільськогосподарського і іншого призначення, охорони і моніторингу земель Держкомзему, цим громадянам видано 7 млн. державних актів на право власності на землю, що становить 56,5% кількості громадян, які приватизували свої земельні ділянки, зокрема понад 1 млн. держактів відповідно до Порядку безкоштовного оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на землю.