Яценюк проти «нульового варіанту» розподілу власності СРСР

Лідер політичної партії «Фронт змін», екс-міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти «нульового варіанту» розподілу власності колишнього Радянського Союзу між Україною та Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таку позицію він висловив учора в ефірі «5 каналу».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що Україна є єдиною з колишніх радянських республік, котра не погодилася при розподілі зарубіжних активів СРСР на так званий «нульовий варіант».

Екс-міністр закордонних справ пояснив, що внесок України у створення власності Радянського Союзу був одним із найбільш вагомих серед усіх інших союзних республік. Він нагадав, що до власності Союзу відноситься золотий запас, золотовалютні фонди, власність так званих «соцзагранбанків», власність всіх іноземних дипломатичних представництв Радянського Союзу за його межами. І коли ішлося про розподіл цієї власності, майже всі республіки погодилися на те, що Росія як правонаступниця Союзу взяла на себе його борги і відповідно - всі активи, зазначив А.ЯЦЕНЮК, при цьому наголосивши, що позиція України полягала в тому, щоб спочатку провести підрахунок всіх активів, визначити їх вартість, вартість золотих запасів, банківських запасів, дипломатичних представництв.

«Покладемо це на одну шальку терезів, а на другу - заборгованість Радянського Союзу, яка була погашена Росією. Тоді ми зрозуміємо: погоджуємося ми на «нульовий варіант» чи ні», - підкреслив політик.

«Коли йдеться про розподіл власності Союзу, як колишній міністр закордонних справ України я наполягаю на тому, що нам потрібно звести активи і пасиви. Ми повинні зрозуміти шляхом міжнародного аудиту, якими є реально активи радянської держави, які реальні зобов’язання радянської держави, й скільки Україна може на себе взяти як однієї частини, так і іншої», - заявив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, позиція України в питанні власності СРСР враховується іншими державами. Так, наприклад, Росія намагалася продати будівлю колишнього радянського посольства у Великій Британії. «Ми провели судове засідання, і британський суд став на український бік: не може бути продано. Начебто це посольство у власності Росії, але воно не може бути продано без згоди Української держави», - розповів політик.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня керуючий справами Президента Росії Володимир КОЖИН висловив сподівання, що Україна погодиться на передачу Росії усієї власності колишнього СРСР за кордоном.

«Я вже відповів – тут немає поля для компромісу, тому що Росія взяла на себе величезний борг і взяла у найважчі часи, і ми все виплатили. Тому потрібно просто виконати всі домовленості і угоди, які свого часу було прийнято, досягнуто, і всі з ними погодилися», - підкреслив В.КОЖИН.

Раніше В.КОЖИН заявляв, що Україна “безпідставно” претендує на власність колишнього СРСР за кордоном: на «дуже велику» кількість спірних об`єктів, зокрема, в Японії і у ряді європейських країн.

У свою чергу в Міністерстві закордонних справ України констатували, що Росія ігнорує майнові права України на власність колишнього СРСР за кордоном. Зокрема, як зазначав у березні 2009 року керівник прес-служби МЗС Василь КИРИЛИЧ, одним з перших міжнародних багатосторонніх договорів України, укладених з державами - учасницями СНД, став договір про правонаступництво щодо державного боргу і активів колишнього СРСР від 4 грудня 1991 року. Частка України у загальній сумі активів і пасивів, до яких належить і власність колишнього СРСР за кордоном, становить понад 16%.