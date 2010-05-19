Україна вітає посилення ролі Китаю у світі

Україна вітає посилення ролі Китаю як одного з впливових центрів сучасного багатополярного світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі сьогодні в Києві з міністром закордонних справ КНР Яном ЦЗЕЧІ.

"Саме завдяки стабілізаційному впливу КНР світова економіка змогла пом'якшити наслідки світової економічної кризи", - заявив Президент України.

За його словами, українській стороні особливо імпонує той факт, що Китай разом зі своїм економічним впливом бере участь у врегулюванні багатьох актуальних міжнародних проблем.

"Нам відомий миролюбний характер вашої зовнішньої політики і принцип невтручання у внутрішні справи країн", - підкреслив Президент України, звертаючись до глави МЗС Китаю. За словами В. ЯНУКОВИЧА, Україна вітає такий зважений і відповідальний підхід.

Очільник держави також підкреслив, що Україна, у свою чергу, "беззастережно визнає один Китай" (йдеться про позицію держави щодо внутрішньої проблеми Китаю, пов'язаної зі статусом Тибету, - УНІАН).