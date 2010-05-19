Україна вивчає можливості приєднання до ЄЕП

Україна після президентських виборів висловлює зацікавленість в доєднанні до інтеграційних проектів на пострадянському просторі, передусім, у рамках Єдиного економічного простору.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ, виступаючи перед депутатами Держдуми РФ у рамках "урядової години".

"Ми їх (Україну - УНІАН) не квапимо, у них йде внутрішня робота - їм важливо порівняти свої інтереси на різних напрямках зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, але я знаю, що вони дуже зацікавлені, що вони готові до цієї роботи підключитися", - сказав С. ЛАВРОВ.

Він додав, що буде потрібно узгодження умов такого підключення за участю парламентів Білорусі і Казахстану.