Уряд обмежив права підприємців

Уряд обмежив право окремих організацій делегувати своїх представників в Раду підприємців при Кабінеті міністрів.

Про це йдеться в урядовій постанові від 17 травня 2010 р. №344 "Про внесення змін до Положення про Раду підприємців при Кабінеті міністрів України", розміщеному на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з новою редакцією положення про склад Ради підприємців, "персональний склад Ради затверджує Кабмін з числа представників рекомендованих (у попередній редакції постанови про Раду підприємців - "делегованих" - УНІАН) відповідними колегіями регіональних галузевих Рад підприємців, громадськими радами при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, а також представників об'єднань підприємців та організацій працедавців, які рекомендовані попереднім складом Ради".

Окрім того, тією ж постановою уряд відмінив норму, згідно з якою голову Ради обирають члени Ради на щорічному організаційному засіданні і кандидатуру якого затверджує Кабміном.

Таким чином, уряд самостійно призначатиме голову Ради.

Довідка УНІАН. Рада підприємців при Кабміні відновила свою роботу в червні 2008 р. згідно з урядовою постановою від 13 лютого 2008 р. №54 "Про створення Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України" і розпорядженням від 11 червня 2008 р. №836-р "Про затвердження складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України". Склад Ради сформований з представників всеукраїнських об'єднань, громадських рад при центральних органах виконавчої влади та регіональних галузевих рад підприємців при обласних державних адміністраціях.