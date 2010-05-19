Головне на 19 травня

На сьогодні уряд України підготував надійне підґрунтя для продовження співпраці з МВФ за новою програмою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що зустрічався з представниками МВФ місяць тому, і за цей період була проведена серйозна робота, що підтверджує можливість початку співпраці найближчим часом.

«За час, що минув (місяць), з`явилися результати, які покращують наше співробітництво в плані підписання нової програми з МВФ», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ухвалений і почав виконуватися Держбюджету поточного року з мінімальним дефіцитом, встановленим у межах домовленостей з МВФ, налагоджується фінансова ситуація в НАК «Нафтогаз України», зокрема, врегульовано питання дефіциту фінплану «Нафтогазу», проведене поліпшення адміністрування податкових і митних платежів .

«Таким чином, ми підготували абсолютно надійне підґрунтя для завершення переговорів з МВФ і підписання нової угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підтвердив, що найближчими днями місія МВФ продовжить роботу в Україні.

Транзит природного газу територією України у січні-квітні 2010 року збільшився на 54,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України у січні-квітні ц.р. скоротився на 35% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України за вказаний період збільшилося на 38%, а нафти - скоротилося на 24,1%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) у 2009 році збільшило чистий прибуток на 60,9%, в порівнянні з 2008 роком, до 319,430 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в 2009 році ДП «Антонов» збільшило чисті активи на 9,5%, в порівнянні з 2008 роком, до 3 млрд. 904,794 млн. грн.

Вкладники банку «Надра» проводять пікетування будівель банку у Києві і регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні прес-конференції в УНІАН заявили представники Всеукраїнської громадської організації «Наш захист».

Пікетувальники вимагають повернення своїх вкладів, а також висловлюють протест проти, на їх думку, несправедливої і закритої політики нинішнього керівництва банку.

Акція є безстроковою, заявили її організатори.

Крім того, 21 травня п.р. ВГО «Наш захист» має намір провести пікетування будівлі Кабінету міністрів України.

«В акції візьмуть участь як вкладники, так і позичальники комерційних банків», - сказав голова правління ВГО «Наш захист» Сергій ГРИГОРЯН.

За його словами, вкладники мають намір звернути увагу властей на проблеми, які існують з поверненням депозитів з проблемних банків. У свою чергу, позичальники мають намір вимагати від властей дій, який були б спрямовані на налагодження конструктивного діалогу з банками на предмет реальної реструктуризації кредитних зобов`язань.

Крім того серед вимог пікетувальників - безумовне виконання банком «Надра» і Національним банком України законодавства України, зокрема, на предмет незаконності введення мораторію на повернення депозитів фізичним особам.

Пікетувальники також вимагають створення постійно діючих робочих переговорних груп з керівництвом банку «Надра» і Мін’юстом для поточного розв’язання проблем, що виникають, і розбіжностей у відносинах між банком і клієнтами, а також між вкладниками і органами виконавчої служби.

За словами члена правління Всеукраїнської громадянської організації «Наш захист» Лариси ЛЯДОВОЇ, вкладники банку «Надра» вимагають зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

За її словами, вкладники банку «Надра», які мають рішення судів на свою користь, не можуть добитися від виконавчої служби початку виконавчого виробництва, а зустрічі з представниками Міністерства юстиції різних рівнів не дають результату.

«Намалювали такий алгоритм (у Мін’юсті – УНІАН), за яком ми повинні пройти чиновників, заступників, а потім потрапити до пана ЛАВРИНОВИЧА. ... Ось ці поневіряння зайняли більше року.., на всіх етапах просто знущаються, я іншого слова не можу підібрати», – сказала Л.ЛЯДОВА.

За інформацією ВГО «Наш захист», на сьогоднішній день немає жодного рішення суду з повернення депозитів вкладникам на користь банку «Надра».

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону "Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України про права на землю іноземних осіб".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 52 (необхідно 226 - УНІАН) з 426 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом пропонували статтю 82 Земельного кодексу "Право власності на землю юридичних осіб" викласти в новій редакції. Передбачали, що юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, можуть придбавати у власність земельні ділянки у випадку: придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, інших цивільно-правових угод; внесення земельних ділянок його засновниками до статутного фонду; прийняття спадку; виникнення інших підстав, передбачених законом.

Законопроект передбачає, що юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, засновниками або учасниками яких є іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, не можуть придбавати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. У ньому також передбачали, що юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, можуть придбавати право власності на земельні ділянки несільскогосподарського призначення у разі придбання або спорудження об`єктів нерухомого майна.

Щодо земель сільськогосподарського призначення законопроект передбачав, що юридичні особи, засновниками або учасниками яких є іноземні громадяни, особи без громадянства або юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, не можуть придбавати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Таким чином, встановлюють виняткове право на розпорядження сільськогосподарськими угіддями тільки громадянами України.

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 19 травня, впав на 10,01% - до 1859,56 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на біржі становив 110 млн. 54 тис. грн.

Індекс ПФТС за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 5,31% - до 768,09 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі становив 442 млн. 136 тис. грн.

Падіння українського фондового ринку відбувається на тлі зниження світових фондових майданчиків, обумовленого, в першу чергу, проблемами в єврозоні.

Національний банк України і надалі готовий виходити на міжбанківський валютний ринок з купівлею євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції.

Такі дії Нацбанку він пояснив тим, що Європа є одним з найважливіших торговельних партнерів України, і НБУ зацікавлений у тому, щоб вдалося уникнути значної волатильності або турбулентності євро.

«Ця ситуація, яка там відбувається, звичайно, частково впливає на Україну, але ці процеси впливу на Україну, за нашими оцінками, носять ситуативний характер.

Тому ми будемо виходити на ринок, і сьогодні ми виходимо на ринок, ми будемо купувати євро ... Ми й надалі будемо вживати заходів для того, щоб наша присутність на валютному ринку сприймалася як стабілізуюча», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

У НБУ вважають євро сильною резервною валютою, при цьому з євро працюють підприємства, на які припадає близько третини українського експорту.

(УНІАН)