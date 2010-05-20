В Україні важка епідемія гепатиту

На сьогоднішній день Україна страждає від важкої епідемії гепатиту серед країн Європи і СНД.

Про це вчора на прес-конференції, приуроченій до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, заявив перший заступник міністра охорони здоров`я України Василь Лазорішинець, повідомили в прес-службі Мінздраву, повідомляє Утро.ua.

В той же час, за його словами, сьогодні держава визнала цю проблему, і готова разом з громадськими організаціями допомогти вирішити її.

Лазорішинець відзначив, що в Україні існує мало інформації про гепатит С, тоді як група вірусних гепатитів, найбільш небезпечними серед яких є В і С, швидко поширюється в нашій країні і наводить до хронічного перебігу хвороби з несприятливими наслідками.

Сьогодні, за даними ВОЗ, число носіїв вірусу гепатиту В в світі досягає 350-500 млн., а людей, в яких виявлені маркери гепатиту С, - більше 180 млн.

Кількість людей, інфікованих вірусом гепатиту С, вже сьогодні в десятки разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих, а, за прогнозами фахівців, до 2015-2020 року число хворих ще подвоїться.

Раніше повідомлялося, що хворі гепатитом С можуть назавжди вилікується від хвороби. Про це розповіла група американських дослідників з університету Вірджінії.

Вчені з`єднали двоє існуючих ліків проти гепатиту С, які ефективно діяли на початкових стадіях хвороби. Вони обстежували пацієнтів протягом семи років і з`ясували, що 99% хворих повністю вилікувалися. До цього було неясно, чи повертається вірус після закінчення прийому препарату.

Дослідники говорять, що це - хороші новини для пацієнтів, які частенько страждають від симптомів хвороби протягом багатьох років.

Гепатит С, який передається через кров, може викликати цироз печінки і рак.

Джерелом інфекції є хворі гепатитом С, перш за все хронічної течії, і хронічні латентні носії вірусу. Дороги передачі - при переливанні інфікованої крові і її компонентів, "шприцевою" - при користуванні загальними шприцами в групі наркоманів, статевій і вертикальний (від матері новонародженому).

Вірусні гепатити є одній з найбільш поширених причин смерті серед дорослого населення України.

Раніше гепатит С вважався невиліковним захворюванням.