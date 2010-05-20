АНОНС на 20 травня

Відбудеться відкриття дводенної національної тристоронньої конференції "Вихід з кризи: впровадження Глобального пакту про робочі місця в Україні". Організатор - Міжнародна організація праці за участю Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Учасники: Василь Надрага, міністр праці та соціальної політики України; Корі Удовічкі, помічник Генерального секретаря ООН, директор регіонального бюро ПРООН для країн Європи та СНД та ін

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Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Засідання НКРЕ.

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Відбудеться семінар на тему: «Послуги комп`ютерної підтримки в Україні: ефективне управління ІТ інфраструктурою підприємства». Організатор - Американська торгова палата в Україні в рамках семінарів «Конкурентоспроможність української економіки». Учасники: Макс Павлов, директор LiveRepair.com, Inc, Марина Коробка, начальник департаменту продажів компанії LiveRepair.com, Inc.

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10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція депутата Київської міської ради Олександра Пабата на тему: «У Києва вкрали заповідний острів Муромець - понад 200 гектарів столичної землі». (Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067426 1974 91. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Прес-конференція на тему: «Падіння євро: наслідки для України». Учасники: заст. директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин Валерій Новицький і голова Ради Асоціації українських банків, перший заст. голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради Станіслав Аржевітін.

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Прес-конференція на тему: «Обвал європейських фінансових ринків і його наслідки для економіки України». У роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB.

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Прес-конференція першого заступника голови ДПА України, начальника податкової міліції Віктора Шейбута на тему: "Операції" Бюджет "та" Щит ": останні резонансні викриття".

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Прес-конференція голови Рахункової палати В.Симоненка на тему: "Кишенькові" мільярди: використання коштів резервного фонду Держбюджету в 2009 році ".

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Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України, на якому буде розглядатися справа про недобросовісну конкуренцію ТОВ «Віва» (м. Луцьк) щодо компанії "Ферреро С.П.А" (м. Альба, Італія). Мова піде про виробництво і реалізацію вітчизняним підприємством кондитерських виробів в упаковці, що імітує оформлення шоколадного батончика відомого бренду.

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У рамках проекту «Уряд змін» відбудеться обговорення останніх українсько-російських домовленостей.

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Відбудеться розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Питання: Про концепцію стратегічного розвитку міста Києва «Перша стадія розробки Генерального плану міста Києва та його приміської зони до 2025 року». «Про хід підготовки міських заходів з нагоди святкування Дня Столиці та Дня Києва - 2010».

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Прес-конференція на тему: «Проблеми житлово-комунального господарства України в контексті майбутніх виборів до місцевих рад». Учасники: Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій; Олексій Голобуцький, заст. директора Агентства моделювання ситуацій.

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Відбудеться круглий стіл у форматі відеомосту Київ-Москва на тему: «Підсумки візиту президента Російської Федерації Дмитра Медведєва до Києва». Учасники в Москві: Олексій Власов, ген. директор ІАЦ з вивчення суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі МГУ; Євген Мінченко, директор Міжнародного інституту політичної експертизи. Учасники в Києві: Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»; Михайло Резнікович, співзасновник Академії мистецтв України, режисер і ін.

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Відбудеться семінар на тему: "Корпоративні спори в Україні". Організатор - компанія Noerr, одна з найбільших європейських юридичних компаній.

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Засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

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Прес-конференція міністра транспорту та зв`язку України Костянтина Єфименка на тему: "Пріоритети розвитку Міністерства транспорту та зв`язку України".

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Відбудеться брифінг на тему: "Консолідація банківських установ України для подолання наслідків фінансово-економічної кризи. Перспективи розвитку банківського сектору України." Організатор: Асоціація "Український Кредитно-банківський Союз".

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17-30 - в УНІАН відбудеться чергове засідання дискусійного клубу «Експертна думка» на тему: «Книжковий ринок України на межі банкрутства. Як врятувати вітчизняне книговидавництво і книгорозповсюдження? ». У засіданні візьмуть участь експерти книжкового ринку, які практично працюють у сфері книговидавництва та деякі члени Національної спілки письменників України. Журналісти також зможуть взяти участь в обговоренні - як медіа-експерти (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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20-21 травня відбудеться Міжнародна конференція по відновлюваній енергетиці і обміну досвідом - НОВА ЕНЕРГІЯ ПЛАНЕТИ (Київ. вул. Велика Житомирська, 33, Торговельно-промислова Палата України). Організатор конференції компанія Meeting Point Ukraine.

Конференція дозволить проаналізувати стан паливно-енергетичного комплексу країни; обговорити з участю фахівців різних галузей народного господарства тактику і стратегію його розвитку; відверто поговорити про труднощі, що виникли в процесі оптимізації виробництв, а також загальними зусиллями знайти способи їх подолання; визначити перспективи розвитку «зелених» технологій, механізми залучення інвестицій, створення ринку високих технологій.

Конференція НОВА ЕНЕРГІЯ ПЛАНЕТИ пройде за підтримки і безпосередньої участі: фахівців Центральноєвропейської Ініціативи (ЦEІ), Міністерства палива і енергетики України, Альянсу «Нова Енергія України», Торговельно-промислової Палати України.

Кількість учасників конференції: 200 осіб. Доповідачі і експерти форуму: власники і топ-менеджери українських і зарубіжних компаній-виробників устаткування для виробництва відновлюваних джерел енергії, інвестиційних компаній, аналітичних і консалтингових агентств, наукові організації, компанії-споживачі з різних областей народного господарства.

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Відбудеться Бізнес-форум на тему: «Успішний вихід українських аграрних компаній на міжнародні фондові ринки: теорія і практика». Організатор - Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" спільно з агентством «AgriEvent» за підтримки інвестиційної компанії «Phoenix Capital».

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Вперше в Україні відбудеться масштабна подія «Кристально Чистий Інтернет», присвячене актуальним проблемам безпеки сучасної людини в інтернет-просторі. Мета заходу - привернути увагу до захисту персональної інформації, приватних документів, фото та відео матеріалів, конфіденційних даних від кіберзлочинців і цифрового забруднення.