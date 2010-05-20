Курс НБУ на 20.05.10

Офіційний курс НБУ на 20.05.10100 USD - 792.5700 (19 травня - 792.5900)100 EUR - 972.4834 (19 травня - 985.0309)10 RUR - 2.5821 (19 травня - 2.6077)Облікові курси банківських металів на 20.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-95861.34 (19 травня-96299.69)961 XAG 10 Срібло-1468.63 (19 травня-1491.65)962XPT10Платина-129347.42(19 травня-132758.83)964 XPD 10 Паладій-37647.08 (19 травня-39867.28)

Офіційний курс НБУ на 20.05.10 100 USD - 792.5700 (19 травня - 792.5900) 100 EUR - 972.4834 (19 травня - 985.0309) 10 RUR - 2.5821 (19 травня - 2.6077) Облікові курси банківських металів на 20.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-95861.34 (19 травня-96299.69) 961 XAG 10 Срібло-1468.63 (19 травня-1491.65) 962XPT10Платина-129347.42(19 травня-132758.83) 964 XPD 10 Паладій-37647.08 (19 травня-39867.28)

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