Балога: Українська влада не отримала адекватної відповіді

Лідер партії "Єдиний Центр" Віктор БАЛОГА вважає, що результати візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну стали розчаруванням для української влади, оскільки вона не отримала адекватної відповіді на численні поступки російської сторони в економічному і політичному аспектах стосунків, а очікуваного позитивного ефекту від очевидного "ухилу" у бік Росії не сталося.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, так В.БАЛОГА прокоментував підсумки останніх українсько-російських контактів на вищому рівні.

На його думку, досягнуті двосторонні домовленості дуже скромні і у будь-якому випадку не дають підстав для висновку про те, що Україна досягла значних результатів на російському напрямку зовнішньої політики.

"Підписані угоди швидше нагадують контракти між суб`єктами господарювання, ніж базові документи про співпрацю в конкретних галузях. Росіянам вдалося сповна відпрацювати власні інтереси, чого не скажеш про українську сторону. Ми піддалися категоричному "ні" Москви на несміливі зустрічні прохання. Росія рішуче відкинула навіть гіпотетичні можливості того, щоб Україна отримала якісь економічні вигоди або преференції. Кислий вираз на обличчях українських учасників бізнес-форуму красномовно свідчить, що вони зовсім не були готові до холодного душу, оскільки розраховували на теплу ванну. Ми отримали ще одне підтвердження, що у взаєминах з нашою країною Москва вже давно керується прагматизмом, а не лірикою на тему братерства", - заявив лідер "Єдиного Центру".

В. БАЛОГА констатував, що упродовж усієї офіційної програми візиту Д. МЕДВЕДЄВА українська сторона увесь час була на півкорпуса позаду росіян. Це було видно, зокрема, з готовності розширювати російську присутність в стратегічних секторах вітчизняної економіки. "Досить порівняти кількість позитивних відповідей на ініціативи Росії з нашого боку і кількість відмов на українські пропозиції з боку росіян. Навіть на бізнес-форумі, який був головним заходом господарями були гості", - сказав він.

Лідер "Єдиного Центру" наголосив, що дуже скромний для офіційного Києва підсумок візиту російського Президента викликав цілий ряд заяв українських посадовців про пріоритетність курсу на євроінтеграцію.

"Очевидно, це стало реакцією на обдурені надії. Проте, не варто після бійки розмахувати кулаками і дратувати Кремль, у якого ще вистачає засобів тиску на Україну. Замість цього необхідно ретельно проаналізувати реальний стан двосторонніх стосунків і накреслити план взаємовигідного партнерства, у якому українське керівництво виходитиме з українських пріоритетів. Візит Д. МЕДВЕДЄВА повинен нагадати Президентові України В. ЯНУКОВИЧУ про національні інтереси" - підкреслив В. БАЛОГА.