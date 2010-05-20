Київські угоди не тягнуть на політичну сенсацію

Візит Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну показав, що в стосунках двох країн більше планів, ніж реальних результатів.

Таку думку в інтерв'ю власному кореспондентові УНІАН в РФ висловив генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі при Московському державному університеті Олексій ВЛАСОВ.

"Візит Д. МЕДВЕДЄВА пройшов в штатному режимі, оскільки і офіційний Київ, і Кремль прагнуть показати, що після харківських угод нічого надприродного не може статися. Усе, що проривно могло статися в україно-російських відносинах, сталося, і далі сторони працюють в абсолютно системному ключі", - сказав О.ВЛАСОВ.

На його думку, підписані в Києві документи про демаркацію кордону і ряд заяв не тягнуть на політичну сенсацію.

"Що стосується економічного співробітництва, тут поки що більше планів, ніж реально реалізованих проектів, як і бажання лідерів країн підняти взаємний товарообіг", - сказав він, додавши, що те ж можна сказати про співпрацю в гуманітарній сфері.

О. ВЛАСОВ сказав, що російський Президент, виступаючи перед українською аудиторією, перефразовував знамените ленінське "вчитися, вчитися і ще раз вчитися" в тезу "економіка, економіка і ще раз економіка"

На його думку, це показує, що позиція російської еліти базуватиметься на чіткому економічному прагматизмі по відношенню до України.

Водночас О. ВЛАСОВ підкреслив, що питання об'єднання "Газпрому" і "Нафтогазу" "літає у віртуальних хмарах", а це означає, що ключовий аспект співпраці України і РФ з транспортування газу в Європу залишається у підвішеному стані.

"Політика і економіка - це добре, але це доки на словах. Енергетика - пошук консенсусу триває, і результат доки не дуже зрозумілий. Хоча сама тональність стосунків, безумовно, змінилася. В. ЯНУКОВИЧ всіляко позиціонує себе як зручний для Росії партнер, але що при цьому ретельно дбає про національні інтереси", - сказав О.ВЛАСОВ.

На його думку, найближчі 3-4 місяці покажуть, чи є переговори між Росією і Україною просто розмовами, чи буде конкретний результат.