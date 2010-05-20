ВР прийняла закон про посилення захисту майна редакцій ЗМІ

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книжкових магазинів, підприємств книгорозповсюдження, творчих союзів".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 397 народних депутатів з 425 зареєстрованих в сесійній залі.

Депутати ухвалили цей закон з другої спроби, коли під час першого голосування його не прийняли - за нього проголосували тільки 193 депутати. Але за пропозицією народного депутата від фракції БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, цей закон повторно поставили на голосування.

Закон встановлює мораторій на виселення редакцій ЗМІ, друкарень, видавництв, книжкових магазинів, підприємств книгорозповсюджувачів, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи, а також творчі союзи.

Також передбачають заборону перепрофілювання друкарень, видавництв, інформаційно-виробничих комплексів.

Закон визначає суб'єктів, які зобов'язані укласти безстрокові договори оренди приміщень, у яких знаходяться редакції, друкарні, видавництва, книжкові магазини, підприємства книгорозповсюдження, творчі союзи на підставі профільного законодавства.