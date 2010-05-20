Головне на 20 травня

Російський "Газпром" має намір придбати компанію в США, яка займається видобутком сланцевого газу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву заступника голови правління концерну Олександра МЕДВЕДЄВА. Назву компанії менеджер не повідомив.

Раніше голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР відзначав, що з початком видобутку в Кузбасі вугільного газу, який, як і сланцевий, належить до так званих нетрадиційних джерел газу, "Газпром" напрацював досвід розробки такого роду запасів.

"У нас є свої технології, у нас є свій досвід, тому я думаю, що ми зараз, напевно, можемо висунути гасло: якщо у вас є сланцевий газ, то ми до вас йдемо!", - заявив глава "Газпрому".

У квітні міністр природних ресурсів Юрій ТРУТНЄВ заявив, що зростання видобутку сланцевого газу є проблемою для "Газпрому" і Росії. Чиновник також відзначив, що керівництво "Газпрому" поділяє його заклопотаність ситуацією на світовому газовому ринку.

У 2008-2009 роках США вдалося досягти різкого збільшення виробництва природного газу з покладів сланцю, посівши перше місце з видобутку газу у світі, відзначає Лента.ру. У результаті США змогли майже повністю задовольнити свої потреби у пальному, через що ціни на світовому спотовому ринку різко знизилися. У той же час "Газпром" постачає газ у Європу за довгостроковими контрактами, тарифи за якими істотно вищі.

З цієї причини "Газпром" відклав запуск Штокманівського родовища, постачання зрідженого природного газу з якого концерн планував направити у США.

Зараз ряд найбільших нафтогазових компаній світу одержали ліцензії на розвідку запасів сланцевого газу в Європі. Якщо європейські країни зуміють збільшити своє газодобування, то їх потреба у пальному з Росії знизиться.

На початку квітня стало відомо, що великі запаси сланцевого газу відкриті в Польщі, що зараз є крупним споживачем "Газпрому" (імпортує близько 14 мільярдів кубометрів російського газу в рік). У цілому не менше 40 нафтових компаній почали в Європі пошуки сланцевого газу.

За прогнозом Оксфордського інституту енергетичних досліджень, видобуток сланцевого газу в Європі почнеться не раніше ніж через 10 років. Річ у тому, що в Європі, показник густонаселеності вищий, тому на буріння важче одержати ліцензію. У США ж видобутко сланцевого газу – розвинена галузь промисловості.

"Газпром", нагадаємо, веде розробку шахтного метану в Кузбасі, сумарні запаси якого в регіоні представники монополії оцінювали в 13 трильйонів кубометрів.

Загальні прогнозні ресурси метану в основних вугільних басейнах Росії складають 83,7 трильйона кубометрів, що відповідає приблизно третині прогнозних ресурсів природного газу країни.

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 246 з 434 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

"За" голосували 170 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 17 - з БЮТ, 9 - з НУ-НС, 27 - КПУ, 19 - Блоку Литвина і четверо позафракційних.

Цей закон підвищує акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг.

Член комітету з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК (фракція Партії регіонів) наголосив, що в першому читанні пропонували підвищити цей акциз з 110 євро до 172 євро, але в результаті консультацій вийшли на цифру 132 євро. "Підвищення є, але незначне", - додав він.

Окрім того, цей закон скасовує ПДВ при імпорті природного газу.

Голова комітету з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН сказав, що недоцільно відміняти ПДВ. За його словами, "ПДВ на хліб є, так чому не має бути ПДВ на газ". Він зауважив, що від введення цієї норми щодо відміни ПДВ при імпорті природного газу будуть "великі втрати бюджету".

Цей закон підвищує акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, що входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр, і підземних вод - 25 грн. 20 коп.

Окрім того, цей закон передбачає, що норми закону повинні реалізовуватися "без підвищення роздрібних цін на товари і послуги".

Народні депутати з опозиційних фракцій зазначали, що така пропозиція, на якій наполягала фракція КПУ, є нереальною, оскільки в законі закладені норми, які призведуть до підвищення цін на багато товарів і послуг.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книжкових магазинів, підприємств книгорозповсюдження, творчих союзів".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 397 народних депутатів з 425 зареєстрованих в сесійній залі.

Депутати ухвалили цей закон з другої спроби, коли під час першого голосування його не прийняли - за нього проголосували тільки 193 депутати. Але за пропозицією народного депутата від фракції БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, цей закон повторно поставили на голосування.

Закон встановлює мораторій на виселення редакцій ЗМІ, друкарень, видавництв, книжкових магазинів, підприємств книгорозповсюджувачів, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об`єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи, а також творчі союзи.

Також передбачають заборону перепрофілювання друкарень, видавництв, інформаційно-виробничих комплексів.

Закон визначає суб`єктів, які зобов`язані укласти безстрокові договори оренди приміщень, у яких знаходяться редакції, друкарні, видавництва, книжкові магазини, підприємства книгорозповсюдження, творчі союзи на підставі профільного законодавства.

Кабінет міністрів України готовий брати участь у рекапіталізації банку «Надра» за умови реструктуризації його зовнішньої заборгованості.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ за результатами сьогоднішнього засідання експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації банків.

«Є одна умова – реструктуризація зовнішньої заборгованості», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

Зазначимо, влітку 2009 року тимчасовий адміністратор банку «Надра» Валентина ЖУКОВСЬКА заявила, що сума заборгованості за залученим банком торговим фінансуванням становить близько 378 млн. дол. США.

Крім того, за словами А.ШАПОВАЛОВІ, на засіданні експертно-аналітичної ради було схвалено рішення про входження в капітал банку «Надра» уряду й приватного інвестора на паритетних умовах.

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) в Арбітражному суді Торгової Палати Стокгольма (Швеція) підтвердила свої раніше заявлені претензії до НАК «Нафтогаз України» про відшкодування збитків у грошовій формі. Сума вимог становить приблизно 5,4 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар компанії RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ.

За його словами, в Арбітражному суді Торгової Палати Стокгольма відбулися чергові слухання в рамках розгляду спору компанії RosUkrEnergo AG проти НАК «Нафтогаз України».

«На даних слуханнях розглядалися взаємовідносини сторін в 2009 році, а саме, незаконне вилучення НАК «Нафтогаз України» з відома колишнього уряду України 11 млрд. куб. м. природного газу компанії RosUkrEnergo AG в ПСГ України», - сказав А.КНУТОВ.

При цьому він додав, що «наша компанія підтвердила свої раніше заявлені претензії до української сторони про відшкодування збитків у грошовій формі. Сума вимог становить близько 5,4 млрд. доларів США».

Також він відзначив, що згідно з графіком розгляду, рішення стокгольмського арбітражу очікується до серпня 2010 року.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 248 народних депутатів із 273 зареєстрованих у сесійній залі.

Одним з основних завдань Програми є створення сприятливих умов для залучення інвестицій. Зокрема, передбачається приріст прямих іноземних інвестицій на 5,0 млрд. дол. Крім того, передбачається покращання фінансової стійкості паливно-енергетичного комплексу, зменшення бюджетних дотацій НАК «Нафтогаз України». Планується прийняти закон про Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг, яка матиме адміністративну та фінансову самостійність, з метою створення національного органу регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги. Окрім того, планується розробити детальний план стабілізації фінансового стану та реформування НАК «Нафтогаз України».

Програмою передбачена також оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки. Йдеться про перехід до визначення податку на прибуток із застосуванням методу зіставлення доходів та витрат платників податків з урахуванням світового досвіду; зниження ставки податку на прибуток підприємств; перехід до застосування загальної системи оподаткування у сфері страхової діяльності; зниження ставки податку на додану вартість; удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість та зменшення масштабів ухилення від його сплати; забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з метою адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського Союзу; встановлення ставок акцизного збору на компоненти бензинів на рівні ставок на бензини; запровадження податків на розкіш. Передбачається запровадження податкових канікул для сімейного бізнесу.

Програмою передбачається зменшення дефіциту Пенсійного фонду: планується внести зміни до законодавства щодо скорочення пільг із сплати страхових внесків; розширення бази нарахування страхових внесків; оптимізації максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, та розміру пенсій.

(УНІАН)