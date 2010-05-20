ВР ухвалила Державну програму розвитку України

Верховна Рада України ухвалила закон «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 248 народних депутатів із 273 зареєстрованих у сесійній залі.

Одним з основних завдань Програми є створення сприятливих умов для залучення інвестицій. Зокрема, передбачається приріст прямих іноземних інвестицій на 5,0 млрд. дол. Крім того, передбачається покращання фінансової стійкості паливно-енергетичного комплексу, зменшення бюджетних дотацій НАК «Нафтогаз України». Планується прийняти закон про Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг, яка матиме адміністративну та фінансову самостійність, з метою створення національного органу регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги. Окрім того, планується розробити детальний план стабілізації фінансового стану та реформування НАК «Нафтогаз України».

Програмою передбачена також оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки. Йдеться про перехід до визначення податку на прибуток із застосуванням методу зіставлення доходів та витрат платників податків з урахуванням світового досвіду; зниження ставки податку на прибуток підприємств; перехід до застосування загальної системи оподаткування у сфері страхової діяльності; зниження ставки податку на додану вартість; удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість та зменшення масштабів ухилення від його сплати; забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з метою адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського Союзу; встановлення ставок акцизного збору на компоненти бензинів на рівні ставок на бензини; запровадження податків на розкіш. Передбачається запровадження податкових канікул для сімейного бізнесу.

Програмою передбачається зменшення дефіциту Пенсійного фонду: планується внести зміни до законодавства щодо скорочення пільг із сплати страхових внесків; розширення бази нарахування страхових внесків; оптимізації максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, та розміру пенсій.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.