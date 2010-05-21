Курс НБУ на 21.05.10

Офіційний курс НБУ на 21.05.10100 USD - 792.5700 (20 травня - 792.5900)100 EUR - 972.4834 (20 травня - 972.4834)10 RUR - 2.5821 (20 травня - 2.5821)Облікові курси банківських металів на 21.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-95861.34 (20 травня-95861.34)961 XAG 10 Срібло-1468.63 (20 травня-1468.63)962XPT10Платина-129347.42 (20 травня-129347.42)964XPD10Паладій-37647.08 (20 травня-37647.08)

Офіційний курс НБУ на 21.05.10 100 USD - 792.5700 (20 травня - 792.5900) 100 EUR - 972.4834 (20 травня - 972.4834) 10 RUR - 2.5821 (20 травня - 2.5821) Облікові курси банківських металів на 21.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-95861.34 (20 травня-95861.34) 961 XAG 10 Срібло-1468.63 (20 травня-1468.63) 962XPT10Платина-129347.42 (20 травня-129347.42) 964XPD10Паладій-37647.08 (20 травня-37647.08)

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