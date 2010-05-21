Анонс на 21 травня

Прем`єр-міністр України Микола Азаров у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) візьме участь у засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав (СНД).

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Відбудеться презентація проекту НАТО "Наука заради миру і безпеки. Моніторинг та прогнозування повеней в басейні р.Прип `ять". Учасники: керівник проекту Ярошевич, заступник міністра освіти і науки Стріха, посли Королівства Норвегії, Республіки Білорусь та Словацької Республіки.

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Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Круглий стіл на тему: «Особливості приватизації вугледобувних підприємств». Організатори: Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації спільно з парламентським Комітетом з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

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Відбудеться розширене засідання колегії прокуратури Київської області на тему: «Про стан дотримання бюджетного законодавства та прокурорського нагляду з цих питань».

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Відбудеться презентація облігацій серії Д, випущених ПАТ "Концерн Хлібпром". Учасники: Василь Даниляк, член Наглядової ради ЗАТ «Концерн Хлібпром»; Роман Хрущ, генеральний директор ЗАТ «Концерн Хлібпром»; Олег Черняховський, фінансовий директор ЗАТ «Концерн Хлібпром».

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Віце-прем`єр-міністр України Сергій Тігіпко проведе зустріч із членами Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

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Прес-брифінг на тему: "Майбутнє ринку інтернет-реклами". Учасники: Олександра Телятникова, директор київського офісу Мета.ua; Олександр Москалюк, співробітник Facebook.com; Олена Вірко, директор Mail.ru Україна; Андрій Заблоцький, виконавчий директор Української Асоціації Інтернет-реклами; Дмитро Лисюк, директор Gemius Україна; Дмитро Шоломко, директор Google Україна; Євген Шевченко, ген.директор інтернет-агентства UaMaster; Роман Ковальов, директор "Інтернет-медіа" - представник Одноклассники.ru в Україні; Сергій Петренко, ген.директор Яндекс.Україна. Прес-брифінг проходить в рамках конференції "Інтернет-маркетинг в Україні 2010" (ІМУ). Організатор - інтернет-агентство UaMaster.

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Відбудеться VII з`їзд ВГО «Асоціація платників податків України». У рамках з`їзду передбачено проведення брифінгу за участі керівного складу АППУ та почесних гостей. Учасники брифінгу: президент АППУ Микола Оніщук, перший віце-президент АППУ Василь Матійчик, віце-президент АППУ, народний депутат України Сергій Власенко, віце-президент АППУ, президент ВАТ «Сєверодонецький«Азот» Олексій Кунченко, екс-перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр Шлапак, заступник голови ДПА України Сергій Лєкарь.

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Відбудеться рейд-перевірка суб`єктів господарювання мережі швидкого харчування м. Києва (за скаргами споживачів) щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів.

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чим "великій" владі заважає "малий" бізнес і громадські організації?". Питання: Чому планові перевірки контролюючих органів мають характер "нальотів"? Кому служать контролюючі органи - державі чи великому бізнесу? Чи насправді великий бізнес бачить у малому свого конкурента і знищує його? Як зробити існування громадських організацій та малого бізнесу безпечним? Учасники: приватний підприємець Костянтин Улицький, президент Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "Центр" Олександр Давиденко; головний редактор дитячої газети "Допоможемо дітям", голова Дніпропетровської обласної дитячої громадської організації «Допоможемо дітям», член Міжнародного об`єднання дітей-сиріт СНД Микола Кожушко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Круглий стіл на тему: "Потенціал стратегічного партнерства України і Росії". Запрошені: Сергій Гриневецький (Блок Литвина), перший зам.глави комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони; Олексій Логвиненко (БЮТ), голова підкомітету по зв`язках з країнами СНД комітету ВРУ з питань зовнішньої політики; Володимир Рижов, перший заступник міністра промполітики; Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень; Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики, Дипломатична академія України; Ростислав Іщенко, президент Центру системного аналізу та прогнозування; Семен Уралов, політолог; Євген Копатько, голова Research & Branding Group, Євген Мінченко, директор Міжнародного інституту політичної експертизи (РФ).

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За участю першого заступника міністра економіки України Анатолія Максюти відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України. Відбудеться брифінг для журналістів.

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Круглий стіл на тему: «Державно-приватне партнерство як поштовх до економічного розвитку країни». Організатор: парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

Відбудеться робоча поїздка першого віце-прем`єр-міністра України Андрія Клюєва у Крим. Ключовий захід - нарада з розвитку економіки півострова (промисловість, транспорт, зв`язок, енергетика і т.д.). У рамках поїздки відбудеться ознайомлення з будівництвом об`їзної дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирне-Дубки і участь у презентації проекту будівництва приміського залізничного вузла в Сімферополі.

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