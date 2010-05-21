Грищенко: Медведєв не збирається виступати від імені України

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ не збирається виступати від імені України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту під час години запитань до уряду, відповідаючи на запитання щодо ініціативи Д.МЕДВЕДЄВА представляти інтереси України у «Великій двадцятці» та у «Великій вісімці».

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що «це питання обговорювалося і за попереднього уряду. І якраз з української сторони висувались також питання – надавати сприяння Україні у вирішенні тих питань, які становлять для нас інтерес на засіданнях тих угруповань, де ми поки що не представлені». Він підкреслив, що входження України до «Великої двадцятки» залежить від стану економіки, а не від «політичних амбіцій, бажань і вміння вести дипломатичну роботу». К.ГРИЩЕНКО наголосив, що «пропозиція Д.МЕДВЕДЄВА йде саме в руслі налагодження партнерських відносин між нашими двома країнами». «Д.МЕДВЕДЄВ не збирається виступати від імені України, він може тільки озвучувати те, що ми будемо його просити озвучити, виходячи з того, що є для нас пріоритетним на сьогоднішній день в зовнішній та внутрішній політиці», - додав міністр.

При цьому глава МЗС відзначив, що таким пріоритетом є «забезпечення сталого розвитку України», а для цього необхідний, зокрема, «доступ до кредитних ресурсів, до тих можливостей, які надає наша співпраця з провідними державами світу, які входять в «G20» і в «G8», і від яких залежить виконання завдання – забезпечення стабілізації фінансової та економічної ситуації в Україні».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Києві в ході сьомого українсько-російського економічного форуму Президент Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що на засіданні G8 і G20 має намір відстоювати консолідований із Україною підхід до конфігурації світової фінансової системи.

«Я поїду в червні на засідання “Великої вісімки” й “Великої двадцятки”, і хотів би сказати, що з урахуванням відновлення повноцінних відносин між Росією та Україною, відновлення дружнього стратегічного діалогу, хотів би там, на форумі G8 і G20 виходити із загальних підходів. Росія готова до того, щоб відстоювати наш консолідований підхід до конфігурації світової фінансової системи. Мені здається, це дуже важливо. Тим більше, що для України це також можливість взяти участь у цих обговореннях, хоча б опосередковано, через російське представництво”, - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.