Грищенко: демаркація кордону допоможе визначити її лінію

Укладена Президентами України та Російської Федерації Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Дмитром МЕДВЕДЄВИМ угода про демаркацію кордону між двома країнами дає правові підстави для проведення демаркації сухопутної ділянки кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив сьогодні у парламенті під час години запитань до уряду.

«Можу запевнити шановних депутатів, що укладена у Києві угода про демаркацію українсько-російського державного кордону навпаки надає правові підстави для започаткування процесу демаркації сухопутної ділянки державного кордону з Російською Федерацією і утворення спільної українсько-російської демаркаційної комісії», - сказав міністр.

Він зазначив, що ця угода дасть можливість забезпечити порядок, організацію та проведення робіт з визначення державного кордону на місцевості.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО також повідомив, що найближчим часом на наступному засіданні спільної демаркаційної комісії буде узгоджене положення про цю комісію.

«Практичне завершення демаркації та укладення в подальшому договору про режим українсько-російського державного кордону забезпечить дотримання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державного кордону України, а також сприятиме ефективній боротьбі з нелегальною міграцією, контрабандою, торгівлею наркотиками та іншими протиправними діями», - наголосив міністр.

Також він зазначив, що угода про демаркацію українсько-російського кордону не пов’язана з переговорами про делімітацію кордонів обох країну в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці. За словами К.ГРИЩЕНКА, завдяки цьогорічним переговорам, процес делімітації набув нового імпульсу.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Києві в рамках офіційного візиту в Україну Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА міністри закордонних справ України та РФ К.ГРИЩЕНКО та Сергій ЛАВРОВ підписали «Угоду між Україною та РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону».