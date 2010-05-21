Митний союз буде рости за рахунок країн ЄврАзЕС

Митний союз Російської Федерації, Білорусі і Казахстану стає новою «геополітичною реальністю».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН під час засідання найвищого органу Митного союзу на рівні голів урядів.

«Ми задоволені високими темпами спільної роботи з формування Митного союзу. Союз переростає чисто економічний формат, стає новою геополітичною реальністю - це очевидний факт. Можна сказати, що формований Єдиний економічний простір - це ключовий напрям інтеграційних процесів у СНД і в ЄврАзЕС», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що ці процеси виключно вигідні для всіх учасників, оскільки створюють сприятливі умови для швидкого економічного зростання.

«У принципі, як нам здається, Митний союз стартував вельми успішно. Всі його основні механізми працюють, і працюють нормально. Хоча, звичайно, реалізувати такий масштабний проект, складний проект у короткі терміни через об`єктивні, чисто об`єктивні причини непросто», - вважає В.ПУТІН.

Він запевнив, що навіть у найскладніших ситуаціях сторонам вдається виробляти взаємоприйнятні домовленості.

В.ПУТІН нагадав, що істотну роль в цьому відіграє Комісія Митного союзу, якій з 1 січня 2010 року переданий ряд наднаціональних функцій.

За словами російського прем`єра, зараз сторони працюють над введенням в дію Митного кодексу з 1 липня 2010 року. Одночасно йде прискорене формування правової бази Єдиного економічного простору. Для цього будуть потрібні компроміси з боку кожного з учасників, додав він.

В.ПУТІН повідомив, що країнам необхідно узгодити цілий ряд ключових угод: про набуття чинності угод про правила визначення походження товарів з країн, що розвиваються, і найменш розвинених, про єдині правила визначення країни походження товару, про принципи стягування непрямих податків при експорті й імпорті товарів, виконанні робіт, наданні послуг у Митному союзі, протоколах про порядок передачі даних статистики зовнішньої торгівлі і статистики взаємної торгівлі, про статус центру митної статистики Комісії Митного союзу.

«Цілий блок документів має бути введений у дію одночасно з Митним кодексом з 1 липня 2010 року», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що важливу роль у створенні з 1 липня 2010 року єдиної митної території відіграватиме набуття чинності міжнародних і міжурядових угод про застосування санітарних, ветеринарно-санітарних і фітосанітарних заходів у Митному союзі, а також про технічне регулювання і про функціонування інтеграційної інформаційної системи зовнішньої і взаємної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану запрацював з 1 січня 2010 року. З 1 липня цього року має вступити в силу Митний кодекс Митного союзу, а Єдиний економічний простір трьох країн планується створити до 1 січня 2012 року.