Уряд активізував роботу з комплексного розвитку регіонів

Уряд починає серію великих нарад за участю ключових міністрів і керівників відомств з метою активізації комплексного розвитку економіки і соціальної сфери регіонів України,

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки до Криму.

За його словами, сьогоднішня нарада з найважливіших напрямів розвитку Автономної Республіки Крим - одна з перших. Такі наради пройдуть у кожній області України, сказав перший віце-прем`єр.

«Сьогодні розглядаємо питання будівництва інфраструктури – автомобільних доріг, розв`язок, мостів, залізничного вокзалу і нових залізничних колій. Ми детально розбираємося з розвитком ключових галузей і підприємств півострова – яким підприємствам ми допомагатимемо на державному, а яким – на місцевому рівні. Ми комплексно розглядаємо питання енергозабезпечення Криму – будівництво нових ліній електропередач, будівництво нових електростанцій, запровадження нових технологій з енергозбереження і енергоефективності всіх галузей економіки АРК», - повідомив А.КЛЮЄВ.

«Ми плануємо, що треба зробити, щоб «перлина України» - Крим - почав ефективно розвиватися», - підкреслив він.

Також перший віце-прем`єр повідомив, що на наради під керівництвом глави уряду України Миколи АЗАРОВА розглядалися питання створення сприятливого інвестиційного клімату, щоб вітчизняний або іноземний інвестор вкладали свої кошти для створення нових робочих місць. «Ми розглядали, які пільги ми можемо надати інвесторам, щоб залучити їх до України», - відзначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, одним з перших регіонів для залучення інвесторів буде Автономна Республіка Крим.

«Щоб залучити туристів, будувати нові курорти і готелі - під це все необхідно підготувати інфраструктуру – дорогі, вокзали – розвести пасажиропотік, забезпечити енергопостачання тощо. Можна побудувати шикарний п`ятизірковий готель, але якщо не забезпечити енергопостачання або водопостачання, то ніхто до цього готелю не поїде. Ми маємо побудувати ефективні очисні споруди – питання екології - на одному з перших місць. Це оздоровниця, і сюди мають їхати відпочиваючі з усього світу», - підкреслив А.КЛЮЄВ.